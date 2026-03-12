Multi від Мінфін
12 березня 2026, 16:10

Майже кожен сотий мешканець в ЄС є біженцем з України зі статусом тимчасового захисту

Станом на 31 січня 2026 року загалом 4,38 мільйона громадян, які залишили Україну, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Порівняно з кінцем грудня 2025 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, збільшилася на 23 110 (+0,5 %). Це динаміка за місяць. Про це написав керівник Міжнародного Центру Наукових досліджень «Віртус» та головний редактор наукового журналу Corporate Ownership and Control Олександр Костюк.

Станом на 31 січня 2026 року загалом 4,38 мільйона громадян, які залишили Україну, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто прихистив найбільше українців

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість осіб з України, що перебувають під тимчасовим захистом, були Німеччина (1 260 230 осіб; 28,8 % від загальної кількості в ЄС), Польща (965 990; 22,1 %) та Чехія (397 185; 9,1 %).

Серед країн ЄС кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла в 23 країнах, причому найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+9 610; +0,8 %), Чехії (+4 130; +1,1 %) та Іспанії (+2 560; +1,0 %). Серед 4 країн ЄС, де було зафіксовано зменшення, найбільше зменшення спостерігалося в Польщі (-3 250; -0,3 %) та на Кіпрі (-1 235; -4,8 %).

Найвищі показники кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу населення були зафіксовані в Чехії (36,4), Польщі (26,5) та Словаччині (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,7 на тисячу населення. Вплив зайнятих біженців з України на динаміку трудових ресурсів в цих країнах є особливо відчутним. Станом на 31 січня 2026 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Дорослі жінки становили 43,5% осіб, які отримали тимчасовий захист. Неповнолітні становили майже третину (30,3%), а дорослі чоловіки — трохи більше чверті (26,1%) від загальної кількості. Отже, Україна зараз є основним донором людського капіталу для ЄС.

Читайте також: Німеччина змінює систему соцвиплат: на що можуть розраховувати українці

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
lider2000
lider2000
12 березня 2026, 16:25
#
Всех дармоедов на родину, особенно тех кто голосовал за зє.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
