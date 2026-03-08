Multi від Мінфін
8 березня 2026, 9:39

Німеччина змінює систему соцвиплат: на що можуть розраховувати українці

Німецький Бундестаг проголосував за скасування соціальних виплат для безробітних під назвою «бюргергельд» (Bürgergeld — «гроші для громадян»). Мета — зробити систему соціальної допомоги в країні жорсткішою, аби залучити до роботи більше людей на тлі затяжної економічної кризи. Про це пише DW.

Німецький Бундестаг проголосував за скасування соціальних виплат для безробітних під назвою «бюргергельд» (Bürgergeld — «гроші для громадян»).
Фото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Що зміниться?

«Бюргергельд» перейменують на «нове базове забезпечення» безробітних. Але зміниться не лише назва.

Реформа передбачає посилення правил отримання соцдопомоги.

Якщо особа, яка має право на допомогу, порушує свої обов'язки, на неї чекають почасти суворі санкції. Наприклад, якщо людина відмовляється відвідувати призначені їй курси підвищення кваліфікації, то протягом трьох місяців вона отримуватиме на 30 відсотків менше грошей.

Санкції передбачені і в випадку неявки на призначені зустрічі з консультантами в Центрах працевлаштування (Jobcenter) — аж до повного скасування виплат. А гроші за оренду житла, які є частиною виплат з безробіття, у таких випадках переказуватимуться напряму орендодавцю.

Розмір нових виплат

Ухвалені зміни поступово набиратимуть чинності, починаючи від 1 липня.

Зменшувати розмір нових базових виплат для безробітних не будуть. Люди, що живуть самі, і надалі можуть розраховувати на 563 євро без урахування вартості оренди та медичної страховки.

Ті, хто живе в шлюбі, отримуватимуть, як і зараз, по 506 євро на особу. Виплати для неповнолітніх становлять від 357 до 451 євро.

Розмір соцдопомоги з безробіття в Німеччині востаннє змінювався у січні 2024 року — тоді виплати виросли за рік на 12 відсотків.

Скільки людей отримує соцдопомогу

Загалом соцдопомогу з безробіття в Німеччині отримує близько 5,5 мільйона людей. 800 тисяч із них мають роботу, але заробляють настільки мало, що цього не вистачає навіть для того, аби покрити базові потреби. Серед отримувачів соцвиплат близько 1,8 мільйона дітей та підлітків.

Нові базові виплати для безробітних, як і нинішня соцдопомога «бюргергельд», — крайній захід допомоги тим, хто втратив або не може знайти роботу. Зазвичай усі, хто працює в Німеччині, щомісяця сплачують обов'язкові страхові внески на випадок безробіття. Самозайняті особи можуть застрахуватися добровільно. Якщо людина втрачає роботу, то має право на допомогу з безробіття (Arbeitslosengeld). Вона становить приблизно дві третини від останньої зарплати. Ці гроші виплачують людині доти, доки вона не знайде нову роботу, але не більше двох років. І лише якщо за цей час знайти роботу не вдалося, ця людина може звернутися по базову допомогу від держави.

Половина отримувачів соцдопомоги — іноземці

Близько половини (48 відсотків) отримувачів базової соцдопомоги з безробіття в Німеччині — іноземці. Серед них сотні тисяч українських біженців, які втекли від війни Росії в Україні. З 2022 по 2025 рік новоприбулі працездатні біженці з України, які не мали засобів для існування і не змогли одразу ж знайти роботу, мали право на допомогу «бюргергельд». Багато хто отримує її досі, тож ухвалені тепер зміни торкнуться і їх.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
