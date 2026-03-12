Угорщина віддасть Україні інкасаторські авто, але без готівки та золота

Влада Угорщини погодилася віддати державному Ощадбанку обидва арештовані інкасаторські автомобілі, але лишає вилученими гроші та золото, які ті перевозили. Про це «Європейській правді» повідомили два джерела, поінформовані про перебіг справи.

Що кажуть джерела

Слідчі угорської Національної служби податків і митниці, яким уряд доручив вести формальне розслідування, повідомили адвокатів української сторони про намір передачі арештованих автомобілів. Їхня передача має відбутися у четвер.

Дані про стан автомобілів не відомі. Зокрема, неясно, які пошкодження завдані під час зламу захищеного простору (сейфу), в якому перевозилися кошти.

Що з готівкою та золотом

Золотовалютні цінності, протиправно вилучені владою Угорщини з банківських автомобілів, лишаться в Угорщині.

Це відповідає вимогам закону, який влада Угорщини терміново ухвалила цього тижня, щоби створити правовий ґрунт для конфіскації коштів, які опинилися у спецслужбах Угорщини після пограбування двох інкасаторських автомобілів Ощадбанку.

Також це передбачає спеціально ухвалене рішення уряду Орбана. Про вилучення автомобілів у документах, ухвалених угорською владою, не йшлося.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

