АМКУ поки не отримав заявку від Credit Agricole на придбання банку «Львів»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) офіційно повідомив, що станом на середину лютого 2026 року до відомства не надходило документів від французької групи Credit Agricole SA щодо купівлі банку «Львів». Таку відповідь Комітет надав у відповідь на інформаційний запит агенства Інтерфакс-Україна.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Контекст чуток та позиція регулятора

Інформація про можливе поглинання банком Credit Agricole свого регіонального конкурента почала поширюватися у ЗМІ на початку 2026 року.

Credit Agricole SA вже міцно закріпився в Україні через «Креді Агріколь Банк» (Київ), який входить до ТОП-11 банків країни за обсягом активів.

Банк «Львів» — сильний регіональний гравець, що спеціалізується на підтримці малого та середнього бізнесу. На початок року він посідав 25-ту сходинку за активами серед 60 українських банків.

Для завершення подібної угоди сторони обов'язково мають отримати дозвіл АМКУ на концентрацію. Комітет надає таку згоду лише за умови, що злиття не призведе до появи монополіста та не зашкодить здоровій конкуренції в банківському секторі.

Показники гравців на ринку (на 1 січня 2026 року)

«Креді Агріколь Банк»: активи складають 122,84 млрд грн.

Банк «Львів»: активи оцінюються у 17,71 млрд грн.

Наразі розмови про продаж залишаються на рівні чуток, оскільки офіційний процес погодження з антимонопольними органами ще не розпочато.