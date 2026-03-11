Іран закликав світ готуватися до нафти по $200 за барель

Військове командування Ірану в середу, 11 березня, виступило з різким попередженням, закликавши світ готуватися до ціни на нафту у $200 за барель. Заява прозвучала на тлі нових атак на торговельні судна та продовження іранських ракетних ударів по цілях на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Енергетичний шантаж

Іран продемонстрував здатність чинити опір навіть після «найінтенсивніших», за оцінкою Пентагону, ударів США та Ізраїлю. Представник військового командування Ірану Ебрагім Золфакарі звернувся до США із заявою, що ціна на нафту напряму залежить від безпеки в регіоні, яку Вашингтон дестабілізував.

Погроза банкам

Крім того, Тегеран оголосив нову стратегію:

Цілі — банки: Іран погрожує атакувати фінансові установи, які співпрацюють із США чи Ізраїлем.

Попередження цивільним: жителям Близького Сходу рекомендували триматися на відстані не менше 1 000 метрів від таких банків.

Блокада Ормузької протоки триває

Незважаючи на те, що ціни на нафту тимчасово стабілізувалися в районі $90 після заяви президента США про можливе швидке закінчення війни, реальна ситуація залишається критичною. П'ята частина світової нафти заблокована в Ормузькій протоці.

Кількість атакованих суден з початку війни зросла до 14. Лише в середу під удар потрапили три нові кораблі під прапорами Таїланду, Японії та Маршаллових Островів.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) готує рекордне вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів. Проте цього обсягу вистачить лише на три тижні споживання, яке зазвичай проходить через протоку.

Військові дії без часових обмежень

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для повного знищення ядерної програми Ірану та його військового потенціалу.

На момент написання новини ціна нафти марки Brent становить $90,90 за барель, WTI — $86,40.