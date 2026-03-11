Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
11 березня 2026, 18:57

Іран закликав світ готуватися до нафти по $200 за барель

Військове командування Ірану в середу, 11 березня, виступило з різким попередженням, закликавши світ готуватися до ціни на нафту у $200 за барель. Заява прозвучала на тлі нових атак на торговельні судна та продовження іранських ракетних ударів по цілях на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Іран закликав світ готуватися до нафти по $200 за барель
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Енергетичний шантаж

Іран продемонстрував здатність чинити опір навіть після «найінтенсивніших», за оцінкою Пентагону, ударів США та Ізраїлю. Представник військового командування Ірану Ебрагім Золфакарі звернувся до США із заявою, що ціна на нафту напряму залежить від безпеки в регіоні, яку Вашингтон дестабілізував.

Погроза банкам

Крім того, Тегеран оголосив нову стратегію:

  • Цілі — банки: Іран погрожує атакувати фінансові установи, які співпрацюють із США чи Ізраїлем.
  • Попередження цивільним: жителям Близького Сходу рекомендували триматися на відстані не менше 1 000 метрів від таких банків.

Блокада Ормузької протоки триває

Незважаючи на те, що ціни на нафту тимчасово стабілізувалися в районі $90 після заяви президента США про можливе швидке закінчення війни, реальна ситуація залишається критичною. П'ята частина світової нафти заблокована в Ормузькій протоці.

Кількість атакованих суден з початку війни зросла до 14. Лише в середу під удар потрапили три нові кораблі під прапорами Таїланду, Японії та Маршаллових Островів.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) готує рекордне вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів. Проте цього обсягу вистачить лише на три тижні споживання, яке зазвичай проходить через протоку.

Читайте також: Загроза «Великої інфляції 2.0»: як війна в Ірані вдарить по світу та Україні

Військові дії без часових обмежень

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для повного знищення ядерної програми Ірану та його військового потенціалу.

На момент написання новини ціна нафти марки Brent становить $90,90 за барель, WTI — $86,40.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
11 березня 2026, 20:05
#
Уверен украиские азс уже пересчитали цены после этого заявления и ждут
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
