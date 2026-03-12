Старт виплат: вкладники Мотор-Банку та PIN-банку вже сьогодні можуть отримати свої кошти

Відсьогодні, 12 березня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав процес виплати відшкодувань клієнтам Мотор-Банку та Першого інвестиційного банку (PIN-банку). Рішення про початок розрахунків було ухвалено виконавчою дирекцією Фонду напередодні, повідомляє пресслужба ФГВФО.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Виплати здійснюються за договорами банківського вкладу, за якими сплив строк дії станом на кінець дня 19 лютого 2026 р (тобто дня, що передує дню початку виведення банків з ринку), а також за договорами банківського рахунку.

«Фонд традиційно розпочинає розрахунки з вкладниками неплатоспроможних банків раніше гранично відведеного строку. Так, під час тимчасової адміністрації вкладникам АТ „Мотор-Банк“ належить до виплати 18,5 млн грн, а вкладникам АТ „Пперший Інвестиційний Банк“ — 15,7 млн грн», — заявив Роман Козій, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.

Він також нагадав, що на кошти вкладників цих банків поширюється дія норми про 100% відшкодування. Це означає, що кожен вкладник отримає свої кошти у повному обсязі - разом з відсотками, нарахованими станом на кінець дня 19 лютого 2026 року.

Як отримати відшкодування від Фонду?

Кожен вкладник може сам обрати, коли і як отримати належні йому кошти. Отримати відшкодування за вкладом можна:

через мобільний застосунок «Дія» у п’яти банках — агентах Фонду;

дистанційно через онлайн-платформи п’яти банків-агентів;

безпосередньо у відділенні одного з 16 банків-агентів.

Перелік банків-агентів, через які виплачується гарантоване відшкодування, можна подивитися за посиланням.

Докладна інформація про процедуру отримання гарантованих виплат — тут.

Читайте також: Фонд гарантування відстрочив продаж PIN-банку і Мотор-банку: названі причини

Нагадаємо

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в PIN-банку та Мотор-Банку з 20 лютого 2026 року на підставі відповідних рішень правління НБУ про віднесення цих банків до категорії неплатоспроможних.

Зараз тривають оголошені Фондом відкриті конкурси з пошуку інвесторів/приймаючих банків, зацікавлених в участі у врегулюванні цих неплатоспроможних банків у відмінний від ліквідації спосіб.