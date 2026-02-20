Фонд гарантування розпочав виведення з ринку Мотор-Банку та Першого інвестиційного банку

У п’ятницю, 20 лютого, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав процедуру виведення з ринку двох фінансових установ: Мотор-Банку та Першого інвестиційного банку (PIN-Bank). У кожному з них запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Деталі

Згідно з рішеннями Фонду, повноваження з управління банками на період з 20 лютого до 19 березня 2026 року (включно) делеговано таким спеціалістам:

У Мотор-Банку тимчасовим адміністратором призначено Дениса Новикова, начальника управління раннього реагування ФГВФО.

У Першому інвестиційному банку тимчасовою адміністраторкою призначено Олену Павелко, провідну економістку відділу запровадження тимчасової адміністрації ФГВФО.

Що це означає для вкладників?

Запровадження тимчасової адміністрації — це наступний етап після вчорашнього рішення НБУ про визнання цих банків неплатоспроможними.

Вкладники обох банків мають право на отримання 100% суми свого вкладу разом із нарахованими відсотками. Про час та порядок виплат вкладникам двох банків буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 лютого правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення відразу двох фінансових установ — Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк (PIN-Bank) — до категорії неплатоспроможних.

Обидва банки не змогли виконати вимоги регулятора щодо фінансового оздоровлення після того, як ще у грудні 2025 року були визнані проблемними.

