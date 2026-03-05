Фонд гарантування продовжив пошук інвесторів для PIN-банку та Мотор-Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вирішив надати потенційним покупцям більше часу на підготовку пропозицій щодо виведення з ринку двох неплатоспроможних фінустанов — Перший інвестиційний банк (PIN Bank) та Мотор-Банк . Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Нові дати:

До 10 березня (включно) зацікавлені особи можуть подати документи для участі у конкурсі та отримати доступ до «кімнати даних» для вивчення фінансового стану банків.

До 17 березня продовжено термін прийому конкурсних пропозицій від інвесторів.

До 19 березня Фонд зобов'язується розглянути всі заявки та офіційно визначити переможця відкритого конкурсу.

У ФГВФО пояснюють, що додатковий час дозволить ширшому колу банків та фінансових компаній сформувати вигідніші стратегії для порятунку активів. Це останній шанс для потенційних учасників, які не встигли подати документи у попередньо встановлені терміни, отримати повний доступ до конфіденційної інформації про банки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 лютого 2026 року, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення відразу двох фінансових установ — Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк (PIN-Bank) — до категорії неплатоспроможних.