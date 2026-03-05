Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вирішив надати потенційним покупцям більше часу на підготовку пропозицій щодо виведення з ринку двох неплатоспроможних фінустанов — Перший інвестиційний банк (PIN Bank) та Мотор-Банк. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
5 березня 2026, 17:53
Фонд гарантування продовжив пошук інвесторів для PIN-банку та Мотор-Банку
Нові дати:
- До 10 березня (включно) зацікавлені особи можуть подати документи для участі у конкурсі та отримати доступ до «кімнати даних» для вивчення фінансового стану банків.
- До 17 березня продовжено термін прийому конкурсних пропозицій від інвесторів.
- До 19 березня Фонд зобов'язується розглянути всі заявки та офіційно визначити переможця відкритого конкурсу.
У ФГВФО пояснюють, що додатковий час дозволить ширшому колу банків та фінансових компаній сформувати вигідніші стратегії для порятунку активів. Це останній шанс для потенційних учасників, які не встигли подати документи у попередньо встановлені терміни, отримати повний доступ до конфіденційної інформації про банки.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 19 лютого 2026 року, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення відразу двох фінансових установ — Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк (PIN-Bank) — до категорії неплатоспроможних.
Джерело: Мінфін
претендують шість інвесторів — три банки та три небанківські фінансові установи.
Серед банків — Асвіо Банк, ТАСкомбанк та Індустріалбанк, серед небанківських — фінкомпанія EasyPay і лізингова компанія «Еска Капітал», ще один претендент — іноземна компанія, назву якої не розкривають.