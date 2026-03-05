Multi від Мінфін
5 березня 2026, 17:53

Фонд гарантування продовжив пошук інвесторів для PIN-банку та Мотор-Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вирішив надати потенційним покупцям більше часу на підготовку пропозицій щодо виведення з ринку двох неплатоспроможних фінустанов — Перший інвестиційний банк (PIN Bank) та Мотор-Банк. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування продовжив пошук інвесторів для PIN-банку та Мотор-Банку

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нові дати:

  • До 10 березня (включно) зацікавлені особи можуть подати документи для участі у конкурсі та отримати доступ до «кімнати даних» для вивчення фінансового стану банків.
  • До 17 березня продовжено термін прийому конкурсних пропозицій від інвесторів.
  • До 19 березня Фонд зобов'язується розглянути всі заявки та офіційно визначити переможця відкритого конкурсу.

У ФГВФО пояснюють, що додатковий час дозволить ширшому колу банків та фінансових компаній сформувати вигідніші стратегії для порятунку активів. Це останній шанс для потенційних учасників, які не встигли подати документи у попередньо встановлені терміни, отримати повний доступ до конфіденційної інформації про банки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 лютого 2026 року, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення відразу двох фінансових установ — Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк (PIN-Bank) — до категорії неплатоспроможних.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 березня 2026, 19:05
#
На купівлю неплатоспроможних державних Мотор-Банку та Першого інвестбанку
претендують шість інвесторів — три банки та три небанківські фінансові установи.

Серед банків — Асвіо Банк, ТАСкомбанк та Індустріалбанк, серед небанківських — фінкомпанія EasyPay і лізингова компанія «Еска Капітал», ще один претендент — іноземна компанія, назву якої не розкривають.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 1 незареєстрований відвідувач.
