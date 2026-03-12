Національний банк 11 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас. Попит на такі операції з боку банків залишається помірним. Це свідчить, що банки мають достатній запас готівкової валюти.
НБУ 11 березня підкріпив каси банків валютою на $40 млн та 34 млн євро
Попит банків на валюту
- оголошений обсяг операцій — 100 млн дол. США та 50 млн євро;
- кількість учасників — один банк;
- загальний обсяг заявки — 40 млн дол. США та 34 млн євро;
- заявка задоволена в повному обсязі.
Чи мають банки запас валюти?
Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.
Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.
Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.
За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.
У затриманих машинах були:
- $40 млн;
- 35 млн євро;
- 9 кг банківського золота.
