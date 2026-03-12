НБУ 11 березня підкріпив каси банків валютою на $40 млн та 34 млн євро

Національний банк 11 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас. Попит на такі операції з боку банків залишається помірним. Це свідчить, що банки мають достатній запас готівкової валюти.

Попит банків на валюту

оголошений обсяг операцій — 100 млн дол. США та 50 млн євро;

кількість учасників — один банк;

загальний обсяг заявки — 40 млн дол. США та 34 млн євро;

заявка задоволена в повному обсязі.

Чи мають банки запас валюти?

Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.

Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були: