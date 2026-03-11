Ціни в Україні зросли на 61% за час повномасштабної війни: що подорожчало найбільше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 19:43

Ціни в Україні зросли на 61% за час повномасштабної війни: що подорожчало найбільше

Загальний рівень інфляції за час повномасштабного вторгнення склав приблизно 61%, проте окремі категорії товарів та послуг продемонстрували значно стрімкіше зростання. Найбільше від січня 2022 до лютого 2026 року зросли ціни на електроенергію, пальне, тютюн та окремі продукти харчування. Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Ціни в Україні зросли на 61% за час повномасштабної війни: що подорожчало найбільше

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Електроенергія

Електроенергія подорожчала майже втричі — на 178%. Під час великої війни тарифи для населення підвищували два рази: у червні 2023 року — до 2,64 грн за кВт·год, а у червні 2024 року — до 4,32 грн за кВт·год.

В уряді такі рішення пояснювали російськими обстрілами енергоінфраструктури. Через них зросли витрати на імпорт електроенергії та відновлення пошкоджених об'єктів.

За тих же обставин ціни на газ і опалення майже не змінювалися. Причина — мораторій на підвищення тарифів для населення на природний газ і централізоване опалення, який Верховна Рада запровадила у серпні 2022 року. Нова програма співпраці з МВФ передбачає поступову відмову від цього мораторію.

Читайте також: У лютому 2026 року ціни в Україні зросли на 1%: що подорожчало найбільше

Пальне

Пальне подорожчало майже вдвічі — на 98%. До повномасштабного вторгнення серед основних постачальників бензину, дизелю та скрапленого газу (LPG) були росія та Білорусь. Після початку війни ці поставки припинилися, і росіяни стали обстрілювати нашу нафтопереробку та інфраструктуру. Нова паливна логістика стала дорожчою, що підвищило ціни. Зараз на ціни також тисне війна між США та Іраном.

Читайте також: Чому в Україні дорожчає пальне: голова АМКУ назвав ключові фактори

Цигарки

Цигарки подорожчали більш ніж удвічі — на 122%. Основна причина — поступове підвищення акцизів на тютюн. Україна переглядає ці ставки, щоб наблизити їх до рівня ЄС.

Продукти

Продукти загалом подорожчали приблизно на 74%. Найбільше зросли ціни на:

  • фрукти (153%),
  • рибу та рибні продукти (104%),
  • масло (95%).

Серед причин — погані врожаї в окремі сезони, втрати аграрного виробництва через війну (окупація та мінування земель, зокрема в Херсонській області, і порушення логістики) та зростання виробничих витрат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 березня 2026, 19:52
#
З 1 березня 2026 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 12,1%

З 1 березня 2025 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 11,5%

З 1 березня 2024 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 7,96%

З 1 березня 2023 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 19,7%

+
0
lider2000
lider2000
11 березня 2026, 19:54
#
Моим родителям подняли на 400 и 500грн соответсвенно, в среднем на 10 баксов)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами