Ціни в Україні зросли на 61% за час повномасштабної війни: що подорожчало найбільше

Загальний рівень інфляції за час повномасштабного вторгнення склав приблизно 61%, проте окремі категорії товарів та послуг продемонстрували значно стрімкіше зростання. Найбільше від січня 2022 до лютого 2026 року зросли ціни на електроенергію, пальне, тютюн та окремі продукти харчування. Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Електроенергія

Електроенергія подорожчала майже втричі — на 178%. Під час великої війни тарифи для населення підвищували два рази: у червні 2023 року — до 2,64 грн за кВт·год, а у червні 2024 року — до 4,32 грн за кВт·год.

В уряді такі рішення пояснювали російськими обстрілами енергоінфраструктури. Через них зросли витрати на імпорт електроенергії та відновлення пошкоджених об'єктів.

За тих же обставин ціни на газ і опалення майже не змінювалися. Причина — мораторій на підвищення тарифів для населення на природний газ і централізоване опалення, який Верховна Рада запровадила у серпні 2022 року. Нова програма співпраці з МВФ передбачає поступову відмову від цього мораторію.

Пальне

Пальне подорожчало майже вдвічі — на 98%. До повномасштабного вторгнення серед основних постачальників бензину, дизелю та скрапленого газу (LPG) були росія та Білорусь. Після початку війни ці поставки припинилися, і росіяни стали обстрілювати нашу нафтопереробку та інфраструктуру. Нова паливна логістика стала дорожчою, що підвищило ціни. Зараз на ціни також тисне війна між США та Іраном.

Цигарки

Цигарки подорожчали більш ніж удвічі — на 122%. Основна причина — поступове підвищення акцизів на тютюн. Україна переглядає ці ставки, щоб наблизити їх до рівня ЄС.

Продукти

Продукти загалом подорожчали приблизно на 74%. Найбільше зросли ціни на:

фрукти (153%),

рибу та рибні продукти (104%),

масло (95%).

Серед причин — погані врожаї в окремі сезони, втрати аграрного виробництва через війну (окупація та мінування земель, зокрема в Херсонській області, і порушення логістики) та зростання виробничих витрат.