Загроза «Великої інфляції 2.0»: як війна в Ірані вдарить по світу та Україні

Заява Трампа про «майже переможений Іран» та готовність керівництва G7 скористатися стратегічним нафтовим резервом трохи заспокоїла ринки, але чи надовго? Якщо Ормузьку протоку не розблокують, то ціна нафти легко перевалить за $100 за барель, тож ціна бензину в Україні, а разом з ним і ціни на багато інших товарів та послуг, продовжать зростати. Про це на своїй сторінці у Facebook написав засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» вибрав головне.

Нафтовий шок та логістичний колапс

Найбільша загроза — це інфляція. Нічого нового та дивного — всі великі війни мають інфляційний ефект, як наслідок руйнування виробничих ланцюжків. У випадку іранської війни, ключова проблема — це постачання нафти, а, отже, зростання ціни. В понеділок вранці ф’ючерси на нафту стрибнули на 25% до $115 за барель, що є найбільшим зростанням ціни за один день з 1980 року, коли був створений ринок ф’ючерсів.

Статистично, підвищення ціни на нафту на 10% на тривалий термін «з'їдає» 0,1 — 0,2% глобального ВВП та підвищує інфляцію на 0,2 — 0,4%. З початку війни ціни на нафту зросли більше ніж на 50% і не факт, що на цьому зупиняться. Як бачите, арифметика проста — якщо «епічна лють» швидко не вгамується, а ціна на нафту залишиться на поточному рівні чи, не дай боже, продовжить зростати, то світова економіка суттєво пригальмує, а інфляція прискориться. І в цьому контексті головним є питання — як довго ціна на нафту залишатиметься високою? Ймовірна відповідь: поки в Ормузькій протоці не відновиться вільне безпечне судноплавство.

Криза в Європі та США

Серед розвинутих країн ледь не найгірша картинка вимальовується в Європі. Ще до війни на Близькому Сході Європейський центральний банк (ЄЦБ) прогнозував інфляцію в єврозоні у 2026 році на рівні 1,9%. Це нижче, ніж в США, але мусимо визнати, що європейська економіка більш залежна від експорту нафти та газу і страждатиме набагато сильніше за американську, за умови, що війна затягнеться.

За оцінками ЄЦБ, зростання ціни на нафту на 14% та на газ на 20% підвищить інфляцію на 0,5%. Як бачимо, поточні ціни на енергоносії вже вдвічі перевищили грудневі оцінки європейських економістів, а якщо до цього додати проблеми із багатьма іншими виробничими ланцюжками та ослабленням євро, то інфляція, з якою начебто вже було покінчено, знову стукає у двері. Принаймні, Goldman Sachs вже підвищив прогноз інфляції в єврозоні на 2026 рік на 0,3%.

У США інфляція вже котрий рік ніяк не повернеться до цільового показника у 2%, а інфляційний ефект війни здатен лише погіршити ситуацію. За оцінками RBC Economics, якщо ціна на нафту триматиметься на рівні, близькому до $100 за барель, інфляція у США підвищиться з нинішніх 2,4% до 3%.

З економічним зростанням що в США, що в Європі теж не все гаразд. Останній звіт про стан ринку праці у США, опублікований минулої п’ятниці, свідчить про зростання безробіття і зрештою — про охолодження економіки. В Європі ще гірше — січневий прогноз від МВФ щодо зростання економіки єврозони складає лише 1,3%. Це і так небагато, а за оцінками Goldman Sachs війна може зменшити зростання ще на 0,2%.

Ризики стагфляції та уроки минулого

Отже, як бачимо, в країнах, що є найбільшими торговими партнерами України, ситуація складається не найкращим чином, і якщо війна затягнеться на місяці, то зростання інфляції створить чималі загрози економічному зростанню і підвищить ризик стагфляції. На думку одного з керівників ФРС Austan Goolsbee: «зростання безробіття у поєднанні із шоковим підвищенням ціни на нафту створює саме те стагфляційне середовище, у якому жодному центральному банку буде не до сміху».

Трохи історії. Колись, в 1965−82 роках, США пережили епоху так званої «Великої інфляції», коли зростання споживчих цін сягало аж 15%. Тоді основними причинами стали ліберальна політика ФРС, надлишкові державні витрати, викликані війною у В'єтнамі, та зростання цін на нафту.

Щось схоже маємо й зараз, хіба що ФРС, поки ним керує Павелл, все ще намагається тримати ситуацію під контролем. Але якщо новий голова центрального банку США, який обійме посаду вже в травні, почне слухняно виконувати накази Трампа, а це дуже ймовірно, війна триватиме, а ціни на нафту залишатимуться високими, то всі передумови для «Великої інфляції 2.0» буде створено. Як з цим розбиратиметься Трамп, це його справа, а нас більше хвилює, що буде з цінами в Україні?

Прогноз для України

Якщо провести певні історичні паралелі, то зростання інфляції у світі, насамперед, в країнах, які є найбільшими торговими партнерами України, завжди закінчувалося зростанням інфляції і у нас, що природньо, враховуючи структуру української економіки. Згадайте, хоча б, як росли ціни в пандемію. Ще й досі здається, що вони все ніяк не зупиняться.

Цього разу, якщо війна в Ірані не закінчиться швидко, ефект може бути ще сильнішим, враховуючи майже повну відсутність власних енергоресурсів та величезну залежність України від європейського та американського імпорту.