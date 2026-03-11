Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб: новий функціонал у застосунку Sense SuperApp

Sense Bank продовжує реалізацію стратегії цифрової трансформації, вдосконалюючи функціонал застосунку Sense SuperApp. Чергове оновлення спрямоване на максимальну автоматизацію щоденних фінансових операцій для представників малого, середнього та великого бізнесу. Відтепер юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають доступ до інструментів, що роблять управління корпоративними фінансами ще більш автономним та гнучким.

Ключовим нововведенням для юридичних осіб став розширений кабінет управління бізнес-картками. Відтепер власники бізнесу можуть самостійно у режимі 24/7:

активувати нові картки відразу після отримання

керувати безпекою: миттєво змінювати PIN-код, встановлювати кодове слово або блокувати картку у разі її втрати (з можливістю подальшого розблокування)

контролювати витрати — встановлювати та змінювати ліміти на операції, що дозволяє ефективно розподіляти кошти між співробітниками та запобігати нецільовому використанню корпоративних грошей.

Найновіша версія Sense SuperApp зі згаданим функціоналом для юридичних осіб доступна після автоматичного оновлення застосунку або на Google Play та App Store.