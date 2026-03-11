Multi від Мінфін
11 березня 2026, 10:46

Банкіри в Дубаї почали запасатися продуктами через війну

Співробітники банків та фінансових компаній у Дубаї на тлі військових дій на Близькому Сході почали готуватися до можливої ескалації конфлікту: частина іноземних фахівців залишає країну, а ті, хто залишається, запасаються продуктами та предметами першої необхідності. Про це повідомляє видання The Banker з посиланням на фінансистів, що працюють в еміраті.

Співробітники банків та фінансових компаній у Дубаї на тлі військових дій на Близькому Сході почали готуватися до можливої ескалації конфлікту: частина іноземних фахівців залишає країну, а ті, хто залишається, запасаються продуктами та предметами першої необхідності.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тривожність банкірів

Банкір, який живе і працює в Дубаї, розповів виданню, що він та деякі його колеги почали запасатися продуктами харчування через побоювання подальшого загострення конфлікту, який триває вже одинадцятий день.

За словами топ-менеджера міжнародного банку, громадянина Великобританії, ситуація виглядає «надзвичайно тривожною». Він зазначив, що багато хто починає готуватися до того, що протистояння може затягтися.

При цьому масового від'їзду іноземних співробітників банківського та фінансового сектора наразі не відбулося. Проте стурбованість можливим затяжним конфліктом зростає.

Президент США Дональд Трамп, який заявив, що наказав завдати удару по Ірану, щоб зупинити розвиток ядерної програми Тегерана, повідомив журналістам, що американська військова кампанія спочатку планувалася на чотири-п'ять тижнів, але може «тривати набагато довше». При цьому у виступі у понеділок, 9 березня, він заявив, що війна «закінчиться досить швидко».

Читайте також: Багаті іноземці шукають альтернативи Дубаю: хто їде, а хто залишається

Ще один громадянин Великобританії, який працює у фінансовому секторі в Дубаї, повідомив The Banker, що планує залишитися в еміраті зі своєю сім'єю ще на тиждень, після чого вони повернуться до Великобританії до закінчення бойових дій. Виїхати раніше, за його словами, важко, оскільки тисячі авіарейсів на Близькому Сході було скасовано.

Авіакомпанія Emirates повідомила на своєму сайті, що наразі виконує обмежену кількість рейсів «до подальшого повідомлення». Пасажири, що пересідають у Дубаї, допускаються до польоту тільки в тому випадку, якщо їх рейси стикуються виконуються.

Інший іноземний фахівець фінансового сектора повідомив, що вже залишив регіон: він виїхав з Дубая до Маскату, звідки вилетів до Великобританії.

Незважаючи на окремі від'їзди, загальний настрій у фінансовій спільноті емірату залишається скоріше тривожним, ніж панічним, розповів ще один фахівець, який працює у Дубаї.

«Дубай пережив безліч криз з 2009 року і ніколи не був більшим і успішнішим, ніж зараз», — зазначив він. За його словами, країна зробила уроки з пандемії COVID-19, покращила системи антикризового управління та зміцнила ланцюжки поставок.

Фінансовий центр під ударом

За останні три десятиліття Дубай став одним із найбільших фінансових центрів світу завдяки сучасній інфраструктурі та низьким податкам, зазначає The Banker. У рейтингу Global Financial Centres Index, який складає Long Finance, емірат займає 11-е місце, випереджаючи такі фінансові центри, як Франкфурт, Токіо та Париж.

ОАЕ виявилися серед основних цілей ударів у відповідь Ірану після атаки на аятолу Алі Хаменеї та його найближче оточення, в якій брали участь США та Ізраїль. За даними видання, Іран випустив сотні безпілотників та ракет по різних об'єктах, включаючи міжнародний аеропорт Дубая та порт Джебель-Алі.

Внаслідок атак загинули чотири іноземні громадяни, десятки людей отримали поранення. Крім того, біля входу в готель Fairmont The Palm у Дубаї спалахнула пожежа після того, як, за повідомленнями очевидців, поряд упали уламки, ймовірно, після ракетного удару.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
