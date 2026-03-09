Дубай зазнає відтоку експатів через іранські обстріли

Багаті іноземці залишають Дубай і придивляються до інших юрисдикцій для життя, незважаючи на сприятливий податковий режим, пише Financial Times.

Репутація міста як безпечного і стабільного місця для життя і роботи тьмяніє в міру того, як на нього обрушуються удари іранських ракет і дронів — хоча місцева система ППО в цілому справляється. Разом з іміджем Дубая під загрозою опинилося і його вражаюче економічне зростання, зазначає видання.

Зростання на кризах

Імідж Об'єднаних Арабських Еміратів і, зокрема, Дубая десятиліттями будувався на стабільності посеред небезпечного регіону. Поєднання різних факторів — сприятливий податковий режим, тепла зима, стратегічне розташування між Європою, Азією та Африкою — приваблювало сюди найрізноманітніших людей, від техномільярдерів до інфлюенсерів.

Все почалося в 1970-х — перетворившись з рибальського села на регіональний центр торгівлі, завдяки експансії авіакомпанії Emirates Дубай поступово став туристичним центром. До 2026 року він піднявся до статусу шостого найбільш відвідуваного міста в світі. Бум на місцевому ринку нерухомості стався після терактів 11 вересня 2001 року в США — в країни Затоки хлинули потоки грошей з інших мусульманських країн, а Дубай відкрив свій ринок нерухомості для іноземців. Потрясінням для економіки міста стала світова фінансова криза 2009 року, але ситуація знову налагодилася під час арабської весни 2011-го, коли в регіон знову прийшов потік грошей і людей.

Під час пандемії коронавірусу 2020 року влада Дубаю ввела більш жорсткі обмеження і змогла раніше відновити роботу, а заодно створити атмосферу спокою і безпеки, яку оцінило нове покоління експатів — криптоінвестори, інфлюенсери та керуючі хедж-фондами. Вторгнення росії в Україну привернуло росіян, які шукали притулку для своїх капіталів, а підвищення податків у Великій Британії — багатих резидентів з цієї країни. Заодно місто стимулювало заможних жителів залишитися тут надовго програмами довгострокового посвідки на проживання.

У підсумку реальний ВВП Об'єднаних Арабських Еміратів з 1970 року зріс більш ніж у 30 разів, помітно випередивши Оман, який зріс у 10 разів, і Саудівську Аравію, яка показала ще менший результат.

Хто їде і хто залишається

Нова війна в регіоні помістила Дубай в епіцентр подій — і системі протиповітряної оборони ОАЕ довелося піддатися випробуванню іранськими ракетами і дронами. На перший погляд, вона справляється непогано: перехоплено 93% з більш ніж 1100 загроз. Але в результаті в місті загинули три людини, а удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по висотних готелях, вийшли занадто видовищними: резиденти Дубая, які змогли виїхати, роздумують, чи варто повертатися назад, а ті, хто залишився, турбуються за власну безпеку. Ринок нерухомості практично зупинився, експорт встав.

За словами фінансових консультантів, різні хвилі експатів поводяться по-різному. Ті, хто приїхав недавно з Великобританії, але не може повернутися через податкові ставки, збираються почекати кілька місяців, а потім підібрати собі юрисдикцію спокійнішу, на зразок Італії або Португалії. Ті, хто має менші фінансові можливості, а також давніші мешканці міста, прагнуть швидше залишитися. Нікуди не поспішають робітники з Південної та Південно-Східної Азії, а також офісні співробітники, які перейшли на віддалену роботу. Свою роль відіграють і податкові міркування: поки деякі жителі Дубая намагаються швидше покинути місто на приватному джеті за ціною до $250 тисяч за місце, інші, навпаки, прагнуть туди потрапити, щоб зберегти свій статус податкового резидента.

Бізнес же ставить угоди на паузу. Наприклад, інституційний інвестор відкликав заявку на сотні мільйонів доларів на покупку логістичного парку в Джебель-Алі — поруч з найзавантаженішим портом регіону, на який припадає чверть дубайської економіки. Він був атакований іранським дроном. Великі угоди з житловою нерухомістю також відкладаються — покупці вимагають знижок у десятки відсотків і очікують, що ціни знизяться ще сильніше. Нарешті, через фактичну зупинку судноплавства в Ормузькій протоці зупинився експорт. Є альтернативні маршрути в обхід протоки, але їх пропускна здатність обмежена — а по репутації емірату як надійного постачальника в будь-якому випадку завдано удару.

Спроби зберегти оптимізм

Керівництво ОАЕ намагається налаштувати жителів на повернення до нормального життя. Чиновники під камери прогулюються в торгових центрах, а соціальна реклама говорить, що «гучні вибухи в небі — це звук безпеки». Але основні тривоги жителів стосуються тривалості війни та її результату — деякі побоюються, що США «не завершать розпочате», конфлікт затягнеться, і економічний збиток виявиться ще більш масштабним.

На це місцева влада може відповісти заходами, схожими на ті, що застосовувалися під час пандемії: зростання держвитрат, спрощення доступу до кредитів і зниження зборів. Гроші на це є: Дубай значно поповнив скарбницю за останні п'ять років завдяки продажу нерухомості, податку з продажів і корпоративним податкам. Ще один антикризовий важіль — гральний бізнес. Уряд ОАЕ дозволив азартні ігри в 2023 році, і Дубай може наслідувати приклад емірату Рас-ель-Хайма, в якому будують велике казино.

Місцева влада вважає, що ОАЕ цілком здатні пережити короткостроковий спад і потім швидко відновитися завдяки домінуючому положенню в торгівлі, фінансах і авіаперевезеннях. Деякі співрозмовники FT називають реакцію Еміратів на кризу «зразковою». У будь-якому випадку, вони очікують, що війна в регіоні матиме визначальний вплив на країну — набагато серйозніший, ніж пандемія.