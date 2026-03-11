VW втрачає прибуток: Porsche майже не заробляє грошей

Чистий прибуток концерну Volkswagen (VW) після сплати податків скоротився за підсумками 2025 року приблизно на 44%, до 6,9 млрд євро з 12,4 млрд євро на рік раніше, повідомив найбільший європейський автовиробник у Вольфсбурзі у вівторок, 10 березня, пише DW.

Операційний прибуток VW впав на 53,5%, до 8,9 млрд євро, а операційна рентабельність знизилася до 2,8% з 5,9%. Виручка при цьому майже не змінилася порівняно з попереднім роком і склала близько 322 млрд. євро.

Причина — збитки дочірньої компанії Porsche

Основною причиною погіршення показників стали збитки дочірньої компанії Porsche, пов'язані зі зміною стратегії на користь продовження терміну експлуатації двигунів внутрішнього згоряння, які позначилися на материнській компанії. До цього додалися мільярдні збитки від американських мит, запроваджених адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Плани на 2026 рік

«2025 рік був відзначений геополітичною напруженістю, митом та високою конкуренцією», — сказав журналістам фінансовий директор VW Арно Антліц. Однак без урахування разових факторів операційний прибуток склав би 17,7 млрд євро, що означало б рентабельність на рівні 5,5%. За даними виробничої ради концерну, зміна стратегії Porsche обернулася для концерну збитками в розмірі близько 5 млрд євро, а мита США — приблизно 3 млрд євро.

У 2025 році по всьому світу було поставлено 8980000 автомобілів всіх марок концерну, що на 0,5% менше, ніж роком раніше. У Європі автовиробник навіть зафіксував зростання. Однак це не змогло компенсувати падіння продажів у Китаї та Північній Америці.

До 2026 року Volkswagen прагне знову підвищити рентабельність. Згідно із прогнозом компанії, операційна рентабельність цього року відновиться до 4−5,5%. Зростання виручки в 2026 прогнозується в діапазоні від 0 до 3%. Число активних співробітників основного бренду VW у Німеччині скоротилося за рік на 8000, до 102 000 осіб.

Porsche майже не заробляє грошей

Колишній «перлині» автоконцерну — Porsche — у 2025 році вдалося отримати лише 90 млн євро операційного прибутку. 2024 року показник становив 5,3 млрд євро. У компанії падіння прибутку пов'язують насамперед із «провалом у Китаї» та «невірною оцінкою» темпів переходу на електромобілі.

Основний бренд VW, навпаки, минулого року трохи покращив операційний прибуток — з 2,59 до 2,61 млрд євро, а Audi погіршив свій результат — з 3,9 до трохи менше ніж 3,4 млрд євро.

