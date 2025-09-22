Porsche AG відмовляється від розвитку електромобілів після інвестицій, що знизили рентабельність, відкладаючи плани щодо випуску електричних SUV та зосереджуючись на високорентабельних моделях з ДВЗ та гібридах, повідомляє Bloomberg.

Деталі

Виробник 911 відклав майбутній розкішний позашляховик з акумуляторним живленням і заявив, що додасть більше моделей з двигунами внутрішнього згоряння та гібридних моделей для посилення свого портфоліо.

Ця зміна спричиняє зниження операційного прибутку на 1,8 мільярда євро (2,1 мільярда доларів) і змусила Porsche та Volkswagen скоротити свої прогнози на рік. Це ще один удар по німецькій автомобільній промисловості, яка бореться з високими витратами та низькими продажами.

Акції Porsche впали на 6,5% у Франкфурті, довівши їх падіння з початку року до приблизно 27%. Акції Volkswagen знизилися на 3,4%.

Проблеми Porsche — уповільнення продажів у Китаї, імпортні мита в США та нижчий, ніж очікувалося, попит на розкішні електромобілі — призвели до четвертого попередження про зниження прибутку цього року та падіння акцій.

Volkswagen фіксує приблизно 3 млрд євро негрошових збитків, пов’язаних з Porsche, і тепер ставить за мету 2−3% операційної рентабельності продажів