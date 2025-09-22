Porsche AG відмовляється від розвитку електромобілів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 вересня 2025, 13:20

Porsche AG відмовляється від розвитку електромобілів

Porsche AG відмовляється від розвитку електромобілів після інвестицій, що знизили рентабельність, відкладаючи плани щодо випуску електричних SUV та зосереджуючись на високорентабельних моделях з ДВЗ та гібридах, повідомляє Bloomberg.

Porsche AG відмовляється від розвитку електромобілів після інвестицій, що знизили рентабельність, відкладаючи плани щодо випуску електричних SUV та зосереджуючись на високорентабельних моделях з ДВЗ та гібридах, повідомляє Bloomberg.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталіВиробник 911 відклав майбутній розкішний позашляховик з акумуляторним живленням і заявив, що додасть більше моделей з двигунами внутрішнього згоряння та гібридних моделей для посилення свого портфоліо.
Фото: bloomberg

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Виробник 911 відклав майбутній розкішний позашляховик з акумуляторним живленням і заявив, що додасть більше моделей з двигунами внутрішнього згоряння та гібридних моделей для посилення свого портфоліо.

Ця зміна спричиняє зниження операційного прибутку на 1,8 мільярда євро (2,1 мільярда доларів) і змусила Porsche та Volkswagen скоротити свої прогнози на рік. Це ще один удар по німецькій автомобільній промисловості, яка бореться з високими витратами та низькими продажами.

Акції Porsche впали на 6,5% у Франкфурті, довівши їх падіння з початку року до приблизно 27%. Акції Volkswagen знизилися на 3,4%.

Проблеми Porsche — уповільнення продажів у Китаї, імпортні мита в США та нижчий, ніж очікувалося, попит на розкішні електромобілі — призвели до четвертого попередження про зниження прибутку цього року та падіння акцій.

Volkswagen фіксує приблизно 3 млрд євро негрошових збитків, пов’язаних з Porsche, і тепер ставить за мету 2−3% операційної рентабельності продажів

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 вересня 2025, 13:50
#
Молодці!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами