QR-код у салоні та новий статус для водіїв Uber, Bolt, Uklon: як змінять правила роботи таксі

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про підготовку законопроєкту та концепції змін до регулювання ринку таксі, метою яких є виведення значної частини перевезень із тіньового сектору.

«Тіньовий» ринок таксі

За його словами, нині на ринку склалася парадоксальна ситуація: офіційно як таксі в Україні зареєстровано близько 9,5 тис. автомобілів, тоді як фактично перевезення здійснюють понад 200 тис. водіїв.

Таким чином, понад 90% ринку працює в тіні, що призводить до недоотримання бюджетом коштів, відсутності соціальних гарантій для водіїв та обмежених механізмів безпеки для пасажирів.

Що пропонує Кабмін

У зв’язку з цим уряд пропонує змінити підхід до доступу на ринок перевезень.

Ключовим елементом концепції стане запровадження нового статусу — автомобільний самозайнятий перевізник, який дозволить водіям працювати легально без складної звітності та надмірної бюрократії.

Передбачається, що умови входу на ринок будуть максимально спрощені. Замість традиційної ліцензії планується запровадити персональний електронний сертифікат на автомобіль, який можна буде оформити через систему Укртрансбезпеки. Вартість такого дозволу пропонується встановити на рівні одного прожиткового мінімуму на два роки — орієнтовно 3 028 грн, що становить приблизно 130 грн на місяць.

У салоні автомобіля планують розміщувати QR-код, за допомогою якого пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, наявність страхування поїздки та основну інформацію про перевізника.

Крім того, законопроєкт визначає роль цифрових платформ перевезень. Вони мають виконувати функції податкових агентів, перевіряти документи водіїв та нести відповідальність за допуск до роботи нелегальних перевізників.

Кулеба наголосив, що запропоновані зміни не передбачають посилення податкового тиску на бізнес. За його словами, мета реформи — створити просту цифрову модель роботи, у якій легальна діяльність буде дешевшою та зручнішою, ніж робота в тіні.

Наразі законопроєкт проходить погодження з органами державної влади. Наступним етапом стане його розгляд Кабінетом Міністрів, після чого документ планують подати до Верховної Ради.