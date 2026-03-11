Multi від Мінфін
11 березня 2026, 8:43

QR-код у салоні та новий статус для водіїв Uber, Bolt, Uklon: як змінять правила роботи таксі

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про підготовку законопроєкту та концепції змін до регулювання ринку таксі, метою яких є виведення значної частини перевезень із тіньового сектору.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про підготовку законопроєкту та концепції змін до регулювання ринку таксі, метою яких є виведення значної частини перевезень із тіньового сектору.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«Тіньовий» ринок таксіЗа його словами, нині на ринку склалася парадоксальна ситуація: офіційно як таксі в Україні зареєстровано близько 9,5 тис.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Тіньовий» ринок таксі

За його словами, нині на ринку склалася парадоксальна ситуація: офіційно як таксі в Україні зареєстровано близько 9,5 тис. автомобілів, тоді як фактично перевезення здійснюють понад 200 тис. водіїв.

Таким чином, понад 90% ринку працює в тіні, що призводить до недоотримання бюджетом коштів, відсутності соціальних гарантій для водіїв та обмежених механізмів безпеки для пасажирів.

Що пропонує Кабмін

У зв’язку з цим уряд пропонує змінити підхід до доступу на ринок перевезень.

Ключовим елементом концепції стане запровадження нового статусу — автомобільний самозайнятий перевізник, який дозволить водіям працювати легально без складної звітності та надмірної бюрократії.

Читайте також: Уряд готує реформу послуг таксі: що зміниться для пасажирів

Передбачається, що умови входу на ринок будуть максимально спрощені. Замість традиційної ліцензії планується запровадити персональний електронний сертифікат на автомобіль, який можна буде оформити через систему Укртрансбезпеки. Вартість такого дозволу пропонується встановити на рівні одного прожиткового мінімуму на два роки — орієнтовно 3 028 грн, що становить приблизно 130 грн на місяць.

У салоні автомобіля планують розміщувати QR-код, за допомогою якого пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, наявність страхування поїздки та основну інформацію про перевізника.

Крім того, законопроєкт визначає роль цифрових платформ перевезень. Вони мають виконувати функції податкових агентів, перевіряти документи водіїв та нести відповідальність за допуск до роботи нелегальних перевізників.

Кулеба наголосив, що запропоновані зміни не передбачають посилення податкового тиску на бізнес. За його словами, мета реформи — створити просту цифрову модель роботи, у якій легальна діяльність буде дешевшою та зручнішою, ніж робота в тіні.

Наразі законопроєкт проходить погодження з органами державної влади. Наступним етапом стане його розгляд Кабінетом Міністрів, після чого документ планують подати до Верховної Ради.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Hennady
Hennady
11 березня 2026, 9:26
#
«мета реформи — створити просту цифрову модель роботи, у якій легальна діяльність буде дешевшою та зручнішою, ніж робота в тіні.»
Де?
Для легальних таксистів здорожчання: техогляд, страхування, податки — як було, так і залишилось; ліцензія була один раз на авто, стає кожний два роки.
Для підвезунів: скрізь здорожчання.

«Таким чином, понад 90% ринку працює в тіні, що призводить до недоотримання бюджетом коштів, відсутності соціальних гарантій для водіїв та обмежених механізмів безпеки для пасажирів.»
Таким чином:
«недоотримання бюджетом коштів» — буде отримувати
«відсутності соціальних гарантій для водіїв» — без змін (навіть натяку на появу якихось нема)
«обмежених механізмів безпеки для пасажирів» — без змін
Тобто, висновок, головна мета «реформи» — отримання бюджетом коштів, на решту начхати (на водіїв і пасажирів)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає financialGenius и 10 незареєстрованих відвідувачів.
