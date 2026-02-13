Де в Україні ціни ростуть найшвидше: Держстат оновив дані інфляції за січень

Споживчі ціни в Україні продовжують демонструвати помірну висхідну динаміку. У перший місяць 2026 року середній показник інфляції по країні склав 0,7% порівняно з груднем попереднього року. При цьому ситуація в регіонах залишається неоднорідною: від відчутного подорожчання на заході та півдні до повної цінової стабільності на північному сході. Про це повідомляє Державна служба статистики України 13 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери подорожчання: Житомир та Одеса

Згідно з даними статистичного відомства, найсуттєвіше зростання вартості товарів та послуг зафіксовано у двох областях — Житомирській та Одеській. Тут індекс споживчих цін зріс на 1,0%, що перевищує середній показник по країні.

Слідом за ними, з показником інфляції у 0,9%, розташувалася група західних та центральних регіонів: Рівненська, Хмельницька, Закарпатська та Дніпропетровська області.

Столиця та більшість регіонів — у межах норми

Більша частина країни продемонструвала зростання цін, наближене до середнього рівня. У Києві, Тернопільській та Миколаївській областях ціни піднялися на 0,8%.

Широке коло областей, включно з Київською, Харківською, Полтавською та Чернігівською, показали результат у 0,7%, що повністю відповідає загальнонаціональному тренду. Дещо менше інфляційний тиск відчули мешканці Львівщини, Волині та Вінниччини — там зростання склало 0,5%.

Феномен Сумщини та цінова стабільність

Найнижчі показники інфляції зафіксовано в регіонах зі складною безпековою ситуацією або специфічною економічною динамікою. Так, у Запорізькій області ціни зросли лише на 0,2%, а в Черкаській — на 0,3%.

Унікальним випадком у січневій статистиці стала Сумська область. Це єдиний регіон України, де Держстат зафіксував нульову інфляцію (0,0%). Тобто загальний рівень цін там залишився незмінним порівняно з груднем 2025 року.