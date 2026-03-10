Премія FinAwards 2026: хто претендує на звання лідерів фінринку України

Премія FinAwards — одна із найважливіших подій українського фінансового ринку. Вже дев’ять років поспіль вона визначає найкращих діячів, бізнесів, проєктів та послуг у фінансовій сфері. Цьогоріч переможців оголосять 27 березня.

Про FinAwards 2026

Визначення топів ринку відбувається у декілька етапів. Спершу номінанти подають заявки на участь у премії, потім відбувається перевірка та модерація цих заявок, а за цим найважливіший етап — голосування.

Етап голосування є вирішальним, адже це крок до визначення переможців. До уваги беруться оцінки журі, серед яких представники українських банків, фінкомпаній, а також експерти фінансових порталів «Мінфін» та Finance.ua.

Також враховуються голоси користувачів послуг номінантів. Тобто всі охочі можуть долучитися до голосування на сайті премії та зробити свій внесок у відзначення найкращих. Голосування триває з 19 лютого по 16 березня.

Номінації

Цьогоріч переможців визначать у понад 40 номінаціях. Всі вони розділені між сімома категоріями:

Банки

Мікрофінансові компанії

Страхові компанії

Fintech компанії

Інвестиційні компанії

Платіжні компанії

Блоги і канали про фінанси

Наприклад, у категорії Fintech компанії є три номінації: Найкращий технологічний проєкт у сфері Fintech, Експерт року Fintech ринку, Найбільший мобільний Fintech додаток.

У кожній номінації є номінанти. Наприклад у номінації «Експерт року Fintech ринку» їх 12. Це — представники ринку, які відзначилися експертністю, лідерством, впровадженням інновацій тощо.

За звання експерта року Fintech ринку позмагаються СЕО Moneyveo Сергій Сінченко, директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан, СЕО проєкту Monto Владислав Бурма, Гела Слюсарчук, CBDO (директор з розвитку бізнесу) PSP Platon та інші. Всі номінанти мають безпосередній вплив на роботу ринку, його покращення, автоматизації сервісів, впровадження новітніх технологій тощо. Тобто працюють над тим, щоб Україна залишила за собою заслужене звання одного із найкращих фінтех ринків у світі.

Партнери

Премію FinAwards вже традиційно проводять фінансові портали — сайти «Мінфін» та Finance.ua. А для того, щоб захід пройшов на найвищому рівні, до його організації долучаються надійні партнери, серед яких є банки, фінкомпанії, МФО та інші. Генеральним партнером цьогоріч виступив ПУМБ — один із найбільших в Україні приватний банк, який закріпився на ринку як надійний гравець та відзначився ефективною роботою з клієнтами.

Технологічним партнером став monobank.ua, який за вісім років перетворився на потужну фінтех-екосистему, адже в 2025 році засновниця банку Fintech-IT Group стала першим українським фінтех-єдинорогом, залучивши інвестиції від UMAEF з оцінкою понад $1 млрд.

Додатково дякуємо за підтримку бронзових партнерів івенту Slon Credit та Credit7 — фінансові компанії українського ринку онлайн-кредитування. Організатори щиро вдячні партнерам за те, що вони об'єдналися заради важливої мети — визначити беззаперечних лідерів фінансового ринку України 2026 року.​