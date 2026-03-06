У новому відео розбираємо ключові фактори, які можуть розхитати валютний ринок: війну на Близькому Сході та можливий стрибок цін на нафту. Геополітична напруга між США, Ізраїлем та Іраном вже впливає на світові ринки: дорожчають нафта і золото, зростає нервозність інвесторів. Це може позначитися і на цінах на пальне в Україні.
6 березня 2026, 9:02
Пальне дорожчає! Війна в Ірані вдарить по цінах в Україні? (відео)
Чи справді бензин може подорожчати? Скільки валюти НБУ витратить для підтримки гривні? І в якому коридорі триматимуться долар та євро на міжбанку і в обмінниках у березні — дивіться у відео.
Джерело: Мінфін
