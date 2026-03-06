Пальне дорожчає! Війна в Ірані вдарить по цінах в Україні? (відео)

У новому відео розбираємо ключові фактори, які можуть розхитати валютний ринок: війну на Близькому Сході та можливий стрибок цін на нафту. Геополітична напруга між США, Ізраїлем та Іраном вже впливає на світові ринки: дорожчають нафта і золото, зростає нервозність інвесторів. Це може позначитися і на цінах на пальне в Україні.