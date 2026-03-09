Multi від Мінфін
9 березня 2026, 12:22

Долар зростає: інвестори реагують на загрозу енергетичної кризи

У понеділок, 9 березня долар різко зріс, оскільки стрімке подорожчання нафти змусило інвесторів шукати притулку в готівці через побоювання, що затяжна війна на Близькому Сході серйозно порушить постачання енергоносіїв і завдасть шкоди світовому економічному зростанню. Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 9 березня долар різко зріс, оскільки стрімке подорожчання нафти змусило інвесторів шукати притулку в готівці через побоювання, що затяжна війна на Близькому Сході серйозно порушить постачання енергоносіїв і завдасть шкоди світовому економічному зростанню.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається з доларом

Долар в Азії ледве не досяг позначки 159 єн, зрісши на 0,4% до 158,47, а відносно південнокорейської вони він зріс на 0,26% до 1485,50 після зростання на цілий 1% раніше протягом сесії.

По відношенню до швейцарського франка долар зріс на 0,43% до 0,7795. Австралійський та новозеландський долари скоротили попередні втрати, торгуючись на 0,35% та 0,1% нижче відповідно.

Читайте також: Війна на Близькому Сході та в Україні: як відреагує курс долара та євро

Євро знизився на 0,6% до $1,1548, опустившись до 3,5-місячного мінімуму на початку сесії. Фунт стерлінгів знизився на 0,7% до $1,3333.

Що кажуть аналітики

«Долар США отримує підтримку від традиційних факторів та від статусу Сполучених Штатів як чистого експортера енергії, що різко контрастує з більшістю країн Європи», — пояснив Рей Аттрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

Широкий обвал ринку спричинив хаотичний продаж активів у понеділок. Акції, облігації та дорогоцінні метали впали, оскільки інвестори, налякані впливом зростання цін на нафту на світову інфляцію та економічне зростання, почали уникати ризику та виходити з деяких зі своїх найприбутковіших позицій.

«Чим довше це триватиме, тим масштабнішою стає шкода, що нагадує ефект доміно. Саме це зараз демонструє нафта ринку, який минулого тижня ще мав деякі ілюзії, що все може бути не таким поганим», — зазначив Майкл Еврі, старший глобальний стратег Rabobank.

Читайте також: Євро оновив мінімум з листопада на тлі ескалації війни

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
