9 березня 2026, 11:17

Євро оновив мінімум з листопада на тлі ескалації війни

Під час ранкових торгів у понеділок курс євро опустився до найнижчої позначки з листопада минулого року. Попри незначне подальше відновлення, європейська валюта торгується на 0,6% нижче відносно долара США на рівні $1,156, при цьому британський фунт також зафіксував ідентичне падіння на 0,6%. Про це повідомляє Financial Times 9 березня.

Під час ранкових торгів у понеділок курс євро опустився до найнижчої позначки з листопада минулого року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Втрата позицій європейськими валютами

Початок нового торгового тижня відзначився синхронним послабленням ключових європейських валют. Після досягнення багатомісячного мінімуму на старті сесії, євро зміг дещо відіграти падіння, проте залишився на негативній території з втратою 0,6% вартості, зафіксувавшись на рівні $1,156 за долар. Аналогічну динаміку демонструє і британський фунт стерлінгів, який також просів на 0,6% відносно американської валюти.

Кінець ілюзій та примусовий розпродаж

Стрімке падіння валютних котирувань є прямою реакцією ринку на загострення військового конфлікту. Головний європейський економіст інвестиційного банку Jefferies Мохіт Кумар зазначає, що дотепер серед частини інвесторів панувала «самозаспокоєність щодо геополітичних наслідків».

Проте реальність змусила ринки різко змінити стратегію. «Оскільки війна триває вже другий тиждень, а події вихідних свідчать про подальшу ескалацію, ми спостерігаємо певний примусовий розпродаж активів, оскільки інвестори переглядають свої позиції», — підкреслив аналітик.

Нова фаза конфлікту на Близькому Сході

Переоцінка ризиків, про яку згадують економісти, безпосередньо пов'язана з різким розширенням географії та інтенсивності бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном цими вихідними. За даними світових агенцій, війна вийшла за межі виключно військових цілей: зафіксовано удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, зокрема по опріснювальних установках у Бахрейні та нафтових об'єктах у Саудівській Аравії. Водночас після ліквідації Верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок авіаударів, в Ірані було призначено його наступника — Моджтабу Хаменеї, що сигналізує про збереження жорсткого курсу Тегерана. На тлі фактичного блокування Ормузької протоки ціни на нафту марки Brent стрімко зростають, перевищуючи позначку в $112 за барель, що створює колосальний інфляційний тиск на залежну від імпорту енергоносіїв економіку Європи.

Чому це важливо

Падіння євро до рівня $1,156 є чітким індикатором того, що фінансові ринки припинили ігнорувати загрозу великої близькосхідної війни і почали закладати у ціни тривалий конфлікт. «Примусовий розпродаж» європейських активів свідчить про глибокі побоювання щодо нового енергетичного шоку. Якщо ціни на нафту закріпляться на пікових рівнях через заблоковану протоку, Європа знову зіткнеться з ризиком розгортання інфляції та сповільненням економічного зростання. У таких умовах капітал традиційно перетікає у захисний долар, що додатково тисне на європейські валюти та суттєво погіршує макроекономічні перспективи єврозони.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Bart Simpson
Bart Simpson
9 березня 2026, 11:45
#
Робити макроеномічні висновки на підставі коливання в 0,6%?
