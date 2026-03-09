Війна на Близькому Сході та в Україні: як відреагує курс долара та євро

Цей тиждень на валютному ринку України мине дуже напружено, з потенційним збільшенням волатильності котирувань як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Це додасть роботи Нацбанку.

По-перше, наближаються два головні «подразники» для котирувань пари євро/долар — засідання Федрезерва США (17−18 березня) та ЄЦБ (19 березня) щодо відсоткових ставок. Навіть у спокійніший час ці засідання (особливо Федрезерва) завжди призводили до короткочасних валютних ралі за парою євро/долар у межах до 1 центу на євро.

Для України це означало можливі коливання курсу євро у межах близько 40 копійок. А в умовах геополітичних катаклізмів останніх днів та підвищених ризиків щодо нафти та газу для Європи ці коливання можуть легко зрости до 1−1,5 центів на євро, що збільшить можливі коливання за курсом євро щодо гривні в Україні до 43−65 копійок на євро.

Графік пари євро/долар із початку війни на Близькому Сході

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку в період із 9 до 13 березня перебуватиме в межах від 1,149 до 1,172 долара.

По-друге, на вітчизняний валютний ринок впливатиме поведінка НБУ. Нацбанку в ці дні доведеться ще більше уваги приділяти валютному ринку щодо проведення своєчасних інтервенцій, щоб максимально згладжувати курсові коливання як за доларом, так і опосередковано за євро на нашому міжбанку, і згодом — на готівковому ринку.

ЗВР України, хоча й знизилися (на 1 березня 2026 року становлять $54,8 млрд), але дозволяють давати раду такій ситуації. Від тактики виходу Нацбанку на ринок із продажем долара, обсягів цих інтервенцій та їх цінників дуже багато залежатиме як щодо самого курсового тренду на нашому ринку, так і щодо психологічного впливу на настрої всіх його учасників.

За моїми прогнозами, цього тижня Нацбанку для підтримки гривні на міжбанку доведеться витратити щонайменше $680 млн — 940 млн. При цьому значну частину додаткового попиту на валюту забезпечуватимуть імпортери енергоносіїв.

Нафта вже подорожчала до рівня близько $90 за барель на момент написання статті, і це надалі підвищить вартість бензину та дизеля. Тому торговці нафтопродуктами, по-перше, вже спрацювали на випередження та суттєво підвищили свої ціни, а по-друге, почали активно купувати валюту на міжбанку для оплати нових контрактів на побоюваннях подальшого зростання світових цін.

Це додатковий тиск на курс долара та євро на міжбанку, а також значний ризик підвищення інфляційних процесів. НБУ відповідає за цінову стабільність у країні, тому вже з минулого тижня активно вживає заходів щодо недопущення серйозного зростання валютних котирувань за доларом, проводячи інтервенції. Цю ж політику він проводитиме і весь цей тиждень.

По-третє, події на Близькому Сході. Вже зрозуміло, що війна у цьому регіоні триватиме щонайменше декілька тижнів, якщо не місяців. Тобто світові інвестори отримають чергову порцію довготривалих глобальних стресів, що позначиться як на котируваннях такого захисного активу, як золото, так і нафти, та газу у всьому світі.

Графік нафти BRENT

Вартість зрідженого газу на світовому ринку

За моїми прогнозами, навіть із огляду на заходи, які вживають США щодо стримування зростання цін на нафту, цього тижня ціни на нафту марки BRENT перебуватимуть у межах високого рівня від $81 до $99 за барель. А пік ще більшої волатильності припаде на період 16−20 березня, коли до поточних геополітичних подій додадуться чинники засідань ФРС США та ЄЦБ.

Цінники на золото із 9 до 13 березня, за моїми прогнозами, перебуватиметь у межах коридору від $5 040 до $5 360 за унцію. Вони безпосередньо залежатимуть від ситуації на Близькому Сході, а також подій навколо війни рф проти України, які також постійно провокують додаткові страхи в інвесторів у всьому світі.

Графік золота

Для України ситуація, що зараз складається щодо цін на нафту і газ, — це, в будь-якому разі, погано, оскільки на тлі світового подорожчання цих енергоресурсів активізуються і наші імпортери енергоносіїв. Вони бояться подальшого зростання світових цін на бензин та зріджений газ, а також фіксують підвищений попит на бензин, автомобільний газ та дизпаливо з боку споживачів. І для оплати своїх контрактів ці компанії купують дедалі більше валюти на міжбанку, аніж створюють додатковий тиск на курс долара та євро в Україні.

Крім того, зростання валютних котирувань та подорожчання в нашій країні бензину, дизпалива та газу знову вдарить по цінах на товари та послуги, тобто провокуватиме зростання інфляції. Причому багато в чому в таких сегментах економіки, де прямий вплив Нацбанку та його грошово-кредитної, та навіть валютної політики досить обмежений.

По-четверте, на тлі зростання курсу долара у світі та в Україні, а також збільшення волатильності як за американською валютою, так і за євро, громадяни почали активніше купувати готівкову валюту та валюту на свої картки.

Денне перевищення сум валюти, що купується громадянами, над обсягами її здачі в обмінники і продажі з карток наприкінці минулого тижня вже досягли $61,292 млн. Це поки що не критично для українського валютного ринку. Але для того, щоб закривати ці потреби клієнтів-фізосіб та виконувати нацбанківські нормативи за власною валютною позицією, банкам доводиться виходити на міжбанк і докуповувати продану громадянам валюту на торгах у безготівковій формі.

У результаті цього тижня це додасть попиту на торгах за доларом та євро, за моїми прогнозами, у межах $120 млн — 150 млн в еквіваленті. За поточного ринку основну частину цього попиту також доведеться закривати Нацбанку через свої інтервенції.

З огляду на те, що багато громадян минулого тижня вже докупили на свої картки за лімітами, що знову відкрилися, на березень основні дозволені суми, цього тижня цей чинник дещо знизить свій вплив на поведінку всього ринку. Але якщо коливання готівкових котирувань посиляться, то громадяни через обмінники продовжать активно скуповувати валюту, що «тиснутиме» на весь ринок.

Це ще раз підкреслює, наскільки важливою буде поведінка НБУ з інтервенціями, які він проводить, для згладжування валютних коливань. Якщо ці коливання знижуватимуться, громадяни заспокояться і готівковий ринок припинить «тиснути» на курс гривні. Якщо волатильність курсових коливань збережеться на рівні минулого тижня або посилиться, готівковий ринок стане ще одним подразником і провокатором для курсу нацвалюти як за доларом, так і за євро.

У результаті, за рахунок сукупності всіх перерахованих вище чинників, цей тиждень на валютному ринку буде складним, хоча й повністю контрольованим із боку НБУ. Саме дії регулятора та його оперативна реакція на те, що відбувається як на світових ринках, так і на українському міжбанку, і сформують «курсову погоду» на валютному ринку в період із 9 до 13 березня.

Прогноз курсу долара та євро на 9−13 березня

Міжбанк

НБУ буде змушений постійно бути присутнім на міжбанку всі дні цього тижня і часто виходити на торги з продажем американської валюти, щоб утримувати курс гривні в бажаному для нього коридорі та опосередковано максимально згладжувати коливання котирувань як за доларом, так і за євро.

За моїми розрахунками, при коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,149 до 1,172 долара за євро і при прогнозному коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 43,20 до 44 гривень, курс євро на міжбанку розрахунково може перебувати у межах від щонайменше 49,63 гривень до щонайбільше 51,57 гривень.

Але завдяки активним діям Нацбанку щодо максимального згладжування курсових коливань за курсом долара на міжбанку та впливу таким чином і на волатильність коливань євро щодо гривні, за моїм прогнозом, реальний коридор за євровалютою на міжбанку перебуватиме в межах від 50,25 до 51,20 гривень.

Готівковий ринок

З огляду на зростання курсових ризиків на світових майданчиках, а також чинник геополітичної та військової невизначеності, обмінники фінкомпаній та більшість банків цього тижня пропрацюють з розширеним спредом за доларом у межах до 20−30 копійок, а за євро — в межах до 20−50 копійок. При цьому готівковий ринок продовжить стежити за поведінкою міжбанку і орієнтуватися при виставленні своїх цінників на ситуацію на торгах із безготівковою валютою.

Курс купівлі та продажу готівкового долара цього тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 43,10 до 44,25 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 43,15 до 44,20 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,10 до 51,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 50,20 до 51,45 гривень.

Аналітики банків та фінансових компаній, які володіють мережами обмінних пунктів, мають різні думки щодо подальших перспектив курсу долара та євро. Тому цього тижня спостерігатиметься суттєвий розкид котирувань купівлі та продажу долара та євро у різних мережах обмінників та в касах банків.

Це дозволить найоперативнішим та «підкованим» громадянам періодично навіть заробляти на грі з котируваннями купівлі/продажу валюти у різних мережах обмінних пунктів. При цьому основною валютою при таких спекулятивних заробітках залишиться євро.