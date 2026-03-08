Multi від Мінфін
8 березня 2026, 17:20

Аналітики Barclays прогнозують зростання ціни нафти до 120 доларів за барель

У п'ятницю Barclays заявив, що ціна на нафту марки Brent може потенційно досягти позначки 120 доларів за барель, якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме ще кілька тижнів, пише Reuters.

У п'ятницю Barclays заявив, що ціна на нафту марки Brent може потенційно досягти позначки 120 доларів за барель, якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме ще кілька тижнів, пише Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз Barclays

«Ці цифри можуть здатися завищеними, особливо з огляду на широко поширений песимізм щодо перспектив нафтового ринку цього року, але ми ще раз наголошуємо, що фундаментальні фактори сильніші, а ризики вищі, ніж під час російсько-українського конфлікту, коли ми спостерігали ці рівні», — додали в Barclays.

Ціни на нафту різко підскочили на тлі загострення американо-ізраїльського конфлікту з Іраном, який фактично перекрив Ормузьку протоку, обмеживши постачання на Близький Схід.

Читайте також: Як Іран намагається розкачати ціну на нафту і де буде її межа

Судноплавство через Ормузьку протоку, якою транспортується близько п'ятої частини світового обсягу нафти, нафти і зрідженого природного газу, було порушено після того, як Іран пригрозив відкрити вогонь по судах, що проходять.

Аналітики Barclays заявили, що обсяги нафти, що застрягла на танкерах у Перській затоці на Близькому Сході, збільшилися приблизно на 85 мільйонів барелів з початку конфлікту, додавши, що ризики для цін на нафту, як і раніше, зміщені у бік підвищення.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп зажадав від Ірану «беззастережної капітуляції», що стало різким посиленням його вимог через тиждень після початку війни, яку він розв'язав разом з Ізраїлем, і може ускладнити переговори щодо якнайшвидшого припинення бойових дій.

«Зупинки виробництва в Іраку та Кувейті вже відбуваються і згодом можуть поширитися на ОАЕ і навіть Саудівську Аравію», — заявили в Barclays.

Аналітики Barclays заявили, що критичний довгостроковий сценарій, ймовірність якого поки що 10%, тепер має на увазі, що ціна на нафту марки Brent може досягти 150 доларів за барель до кінця місяця.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
