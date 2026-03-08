Аналітики Barclays прогнозують зростання ціни нафти до 120 доларів за барель

У п'ятницю Barclays заявив, що ціна на нафту марки Brent може потенційно досягти позначки 120 доларів за барель, якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме ще кілька тижнів, пише Reuters.

Прогноз Barclays

«Ці цифри можуть здатися завищеними, особливо з огляду на широко поширений песимізм щодо перспектив нафтового ринку цього року, але ми ще раз наголошуємо, що фундаментальні фактори сильніші, а ризики вищі, ніж під час російсько-українського конфлікту, коли ми спостерігали ці рівні», — додали в Barclays.

Ціни на нафту різко підскочили на тлі загострення американо-ізраїльського конфлікту з Іраном, який фактично перекрив Ормузьку протоку, обмеживши постачання на Близький Схід.

Судноплавство через Ормузьку протоку, якою транспортується близько п'ятої частини світового обсягу нафти, нафти і зрідженого природного газу, було порушено після того, як Іран пригрозив відкрити вогонь по судах, що проходять.

Аналітики Barclays заявили, що обсяги нафти, що застрягла на танкерах у Перській затоці на Близькому Сході, збільшилися приблизно на 85 мільйонів барелів з початку конфлікту, додавши, що ризики для цін на нафту, як і раніше, зміщені у бік підвищення.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп зажадав від Ірану «беззастережної капітуляції», що стало різким посиленням його вимог через тиждень після початку війни, яку він розв'язав разом з Ізраїлем, і може ускладнити переговори щодо якнайшвидшого припинення бойових дій.

«Зупинки виробництва в Іраку та Кувейті вже відбуваються і згодом можуть поширитися на ОАЕ і навіть Саудівську Аравію», — заявили в Barclays.

Аналітики Barclays заявили, що критичний довгостроковий сценарій, ймовірність якого поки що 10%, тепер має на увазі, що ціна на нафту марки Brent може досягти 150 доларів за барель до кінця місяця.