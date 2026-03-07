Стейблкоїни стали фаворитом тіньового крипторинку — 84% незаконних трансакцій

У 2025 році 84% усього незаконного обсягу трансакцій здійснювалася у стейблкоїнах (порівняно з тотальним домінуванням біткоїна в 2020 році). Про це написав заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

«У 2025 злочинність тотально перейшла у стейблкоїни (в основному tether/usdt). 84% транзакцій зараз в них. А через технологічність та крипту швидкість відмивання стала просто миттєвою», — написав Железняк.

За його словами сервіси «Black U» (перекладається як брудний USDT) скуповують tether з дисконтом 20% і за 1,6 хвилини вам вже повертають відмитий.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що резервний банк Індії (RBI) оголосив стейблкоїни високоризиковими активами і закликав інші країни зосередитися не на створенні умов розвитку стейблкоїнів, а на запуску цифрових валют центральних банків (CBDC).