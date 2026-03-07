Україна відновила експорт електроенергії до Європи, але мова йде не про масштабний експорт. Це буквально десятки мегават у певні години. Для розуміння порядку цифр — перші поставки склали приблизно 12 МВт. Про це написав віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що означає відновлення експорту

За його словами, рішення про експорт ухвалює диспетчер НЕК «Укренерго». І тільки тоді, коли система має певний запас. Якщо з балансом стане гірше — експорт просто зупиниться.

«Тобто це не „вивезення електроенергії з країни“, як це часто подають. Це інструмент балансування системи», — написав він.

Чому профіцит взагалі з’явився?

Перша причина — традиційні весняні паводки. Вода приходить у водосховища, гідроелектростанції збільшують виробіток.

Друга причина — сонячна генерація. З приходом весни вона різко додає у виробництві. У результаті вдень енергосистема іноді виробляє більше електроенергії, ніж може спожити.

«І тоді виникає питання, що з нею робити: обмежувати роботу електростанцій чи віддати цей надлишок на зовнішній ринок? Другий варіант, очевидно, виглядає більш логічним.

Читайте також: Україна встановила новий історичний рекорд з імпорту електроенергії: підсумки лютого

Бо коли генерацію примусово зупиняють, електростанції просто втрачають виробіток і гроші. А гроші енергетиці зараз потрібні як повітря. На ремонти, відновлення обладнання після ударів, підготовку до наступної зими.

Є ще одна річ, яку варто розуміти. Україна працює синхронно з європейською енергосистемою ENTSO-E, а для таких систем нормальна ситуація, коли в різні години відбувається і імпорт, і експорт. Вдень — профіцит сонця, можна експортувати. Увечері — пікове споживання, може знадобитися імпорт. Це нормальна логіка роботи інтегрованого енергоринку", — підсумував Трохимець.

Нагадаємо

У лютому 2026 року Україна залучила з-за кордону рекордні обсяги електроенергії — 1,26 млн МВт-год.