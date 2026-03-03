Україна встановила новий історичний рекорд з імпорту електроенергії: підсумки лютого

У лютому 2026 року Україна залучила з-за кордону рекордні обсяги електроенергії — 1,26 млн МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу профільного видання ExPro.

Динаміка та порівняння

Темпи нарощування імпорту вражають як у місячному, так і в річному вимірі:

Проти січня 2026 року: обсяги закупівель зросли на 41%.

Проти лютого 2025 року: імпорт збільшився у 5 разів.

Експорт: протягом 2026 року продаж електроенергії за кордон повністю відсутній.

Географія постачань: Угорщина в лідерах

Угорщина залишається ключовим партнером із часткою 49% у загальній структурі. Саме з цього напрямку зафіксовано найбільший приріст постачань за місяць — на 54%.

Словаччина забезпечила 18% від усього лютневого імпорту.