У лютому 2026 року Україна залучила з-за кордону рекордні обсяги електроенергії — 1,26 млн МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу профільного видання ExPro.
3 березня 2026, 14:54
Україна встановила новий історичний рекорд з імпорту електроенергії: підсумки лютого
Динаміка та порівняння
Темпи нарощування імпорту вражають як у місячному, так і в річному вимірі:
- Проти січня 2026 року: обсяги закупівель зросли на 41%.
- Проти лютого 2025 року: імпорт збільшився у 5 разів.
- Експорт: протягом 2026 року продаж електроенергії за кордон повністю відсутній.
Географія постачань: Угорщина в лідерах
Угорщина залишається ключовим партнером із часткою 49% у загальній структурі. Саме з цього напрямку зафіксовано найбільший приріст постачань за місяць — на 54%.
Словаччина забезпечила 18% від усього лютневого імпорту.
