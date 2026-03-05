Nvidia припинила випуск чіпів H200 для китайського ринку: продажі так і не почалися

Американська Nvidia припинила виробництво чіпів, призначених для китайського ринку, пише Financial Times з посиланням на два джерела, знайомих із ситуацією.

Що кажуть у компанії

Nvidia перерозподілила виробничі потужності на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) із випуску чіпів H200 на апаратне забезпечення нового покоління Vera Rubin, пише видання. Фактично Nvidia більше не очікує значних продажів H200 у Китаї у найближчій перспективі, зазначає газета.

Після того, як президент США Дональд Трамп у грудні оголосив, що дозволить продаж, компанія почала нарощувати виробництво — вона чекала на замовлення більш ніж на 1 млн одиниць від китайських клієнтів.

Однак продажі так і не почалися. Спочатку держдепартамент став наполягати на нових обмеженнях, які б не дозволили Китаю використовувати H200 з метою підірвати національну безпеку США.

Потім КНР заборонила використовувати зарубіжні чіпи у своїй критичній інфраструктурі.

Нагадаємо

15 січня Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25% мита на імпорт найпотужніших чіпів для штучного інтелекту. Під дію нових тарифів потрапили флагманські рішення від лідерів ринку, зокрема процесори Nvidia H200 і AMD MI325X. Рішення базується на результатах дев'ятимісячного розслідування щодо загроз національної безпеки,

Довідка

H200 — один із процесорів для штучного інтелекту попереднього покоління Nvidia, нагадує газета. Vera Rubin, представлена цього року, є новітньою архітектурою чіпів, розробленою для складніших систем ІІ і користується високим попитом у провідних технологічних компаній США, включаючи OpenAI та Google.