Трамп вводить 25% мито на топові ШІ-чіпи Nvidia та AMD

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про запровадження 25% мита на імпорт найпотужніших чипів для штучного інтелекту. Під дію нових тарифів потрапили флагманські рішення від лідерів ринку — зокрема процесори Nvidia H200 та AMD MI325X. Рішення базується на результатах дев'ятимісячного розслідування щодо загроз національній безпеці, про це повідомляє Reuters.

Адміністрація Трампа прагне радикально змінити ланцюги постачання, щоб стимулювати виробництво напівпровідників усередині США.

Наразі США виробляють лише близько 10% необхідних їм чипів, покладаючись на закордонні заводи (переважно на Тайвані). Білий дім прямо називає таку залежність «критичним ризиком» для економіки та оборони.

Хто звільнений від мита

Попри радикальність кроку, Вашингтон діє вибірково, щоб не «задушити» ключові галузі США. Тарифи не застосовуватимуться до чипів, що імпортуються для:

Американських дата-центрів (найбільших споживачів ШІ-потужностей);

Стартапів у сфері технологій;

Громадянського промислового сектору та споживчої електроніки;

Державного сектору США.

Чіпи для Китаю

Найбільш резонансною частиною наказу стала нова процедура експорту в Китай. Тепер чіпи Nvidia та AMD, виготовлені на Тайвані (заводом TSMC) і призначені для китайського ринку, повинні обов'язково робити «гак» через територію США:

Чіпи привозять у США для тестування в незалежних лабораторіях.

Під час перетину кордону США на них нараховується те саме 25% мито.

Після перевірки та сплати податку вони можуть бути відправлені до Китаю.

Фактично, це спосіб для уряду США отримати частку доходів від продажів у КНР, які раніше намагалися повністю заборонити.

Реакція ринку та бізнесу

Акції Nvidia, AMD та Qualcomm відреагували на новину помірним зниженням на позабіржових торгах.

«Ми дотримуємося всіх законів та політик експортного контролю США», — коротко прокоментували в AMD. Представники Nvidia раніше схвально відгукувалися про можливість конкурувати на ринку Китаю навіть за умов сплати мита, вважаючи це кращим варіантом, ніж повне ембарго.

Що далі

Міністр торгівлі США Говард Латнік має право розширювати перелік винятків. Однак у Білому домі вже попередили: якщо до літа 2026 року виробники не продемонструють готовності переносити заводи в США, мита можуть стати ще масштабнішими та поширитися на ширший перелік електроніки.