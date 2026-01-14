Multi від Мінфін
14 січня 2026, 13:12

Трамп дав добро Nvidia продавати Китаю її другі за потужністю чипи. Реакція Пекіна

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно дозволила експортувати до Китаю другі за потужністю чипи Nvidia H200, опублікувавши правила, за якими американський уряд схвалюватиме подібні угоди, повідомив Reuters.

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно дозволила експортувати до Китаю другі за потужністю чипи Nvidia H200, опублікувавши правила, за якими американський уряд схвалюватиме подібні угоди, повідомив Reuters.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниСхвалення ТрампомУ новій ухвалі американське Міністерство торгівлі пообіцяло розглядати заявки на експорт чипів для ШІ до Китаю в індивідуальному порядку.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Схвалення Трампом

У новій ухвалі американське Міністерство торгівлі пообіцяло розглядати заявки на експорт чипів для ШІ до Китаю в індивідуальному порядку. Таким чином відомство пом'якшило позицію США, що раніше існувала, і передбачала відмову в будь-якому запиті на дозвіл продажу клієнтам у цій країні.

Документ встановлює ліцензійні вимоги для Nvidia та її конкурента компанії Advanced Micro Devices. Зокрема, вони мають підтвердити відсутність дефіциту цих процесорів у США та показати, що продажі чіпів до Китаю не призведуть до скорочення виробничих потужностей, доступних внутрішнім покупцям. У цілому нині на КНР неспроможна припадає понад 50% загального обсягу чіпів, проданих американцям.

У свою чергу, китайські покупці мають продемонструвати «достатні заходи безпеки» та не використовувати чипи у військових цілях. Остання умова збігається з вимогами влади КНР.

Тиждень тому Bloomberg з посиланням на джерела повідомляв, що Китай може до кінця кварталу дозволити імпортувати просунуті американські чипи лише для обмежених комерційних цілей. Використовувати H200 в армії, важливих державних установах, об'єктах критичної інфраструктури та державних підприємствах буде заборонено «з міркувань безпеки».

Компанії також повинні відповідати принципу «знай свого клієнта», щоб запобігти несанкціонованому використанню технологій, підкреслює Міністерство торгівлі США в постанові. Окремо в документі згадано, що заявник зобов'язаний надати список кінцевих користувачів у росії, Білорусі, Ірані, Кубі, Венесуелі, Північній Кореї, Макао та самому Китаї.

Крім того, чипи мають пройти незалежне тестування в США.

Трамп анонсував відміну експортного контролю над чипами H200 на початку грудня 2025 року. Це рішення вітали ключові виробники чипів Nvidia та AMD. Підприємства зазначали, що він сприятиме розвитку промисловості і створить більше високооплачуваних робочих місць.

Останні чипи Nvidia — Blackwell — а також чипи наступного покоління Rubin не входять до угоди, зазначав Трамп. За його словами, 25% доходів від експорту H200 до Китаю підуть до американського бюджету.

Реакція Пекіну

При цьому, хоча сам Трамп і повідомив, що голова КНР Сі Цзіньпін «відреагував позитивно», Китай до ініціативи, ймовірно, все ж таки поки ставиться насторожено. Як передав у середу, 14 січня, Reuters з посиланням на джерела, китайська влада цього тижня нагадала, що ввезення чипів Nvidia до Китаю заборонено.

До цього, за даними співрозмовників, урядовці з уряду КНР попросили місцеві технологічні компанії не закуповувати ці чипи без потреби. «Формулювання офіційних осіб настільки суворі, що по суті це заборона на даний момент, хоча в майбутньому ситуація може змінитися», — сказало одне із джерел агентства.

Наприкінці грудня співрозмовники Reuters заявили, що H200 викликали ажіотажний попит із боку китайських компаній. Усього вони розмістили замовлення приблизно на 2 млн чипів на 2026 рік, при тому що всього у Nvidia їх лише близько 700 тисяч. Вартість кожного чипа — $27 тисяч.

Китай намагається самостійно виробляти просунуті чипи, необхідні для ШІ, зокрема, їх випускає місцевий IT-гігант Huawei.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
