Польща скасовує спецзакон для українців: що зміниться з 5 березня

У Польщі завершується епоха окремого правового режиму для українських біженців, що діяв з початку повномасштабної війни. Президент країни підписав закон, який скасовує спеціальні положення і переводить українців на загальні правила тимчасового захисту іноземців. Зміни почнуть застосовуватися вже з 5 березня і торкнуться насамперед реєстрації, легальності перебування та доступу до виплат, пише visitukraine.today.

Що зміниться для українців

Спецзакон, прийнятий у 2022 році, створював окрему систему проживання українців у Польщі. Він максимально спростив життя — дозволяв швидко отримати документи, працювати без додаткових дозволів, оформляти медичну допомогу, навчання та соціальні виплати.

Тепер держава відмовляється від «особливого режиму». Але це не означає скасування допомоги.

Польща просто переносить ключові механізми підтримки в загальний закон про захист іноземців. Тобто українці залишаються під захистом — але вже нарівні з іншими отримувачами тимчасового захисту.

Легальність перебування зберігається

Головна зміна — перехід до більш формальної системи. Українці, чиї документи були автоматично продовжені через війну, зберігають законне перебування. Подати заяву на легалізацію можна до 4 березня 2027 року.

Тобто масового «позбавлення статусу» не буде — але тепер потрібно уважніше стежити за процедурами.

PESEL UKR: тепер строгий термін

Одне з ключових нововведень — жорстке правило реєстрації. Тепер після в'їзду до Польщі необхідно подати заяву на PESEL UKR протягом 30 днів.

Якщо цього не зробити:

тимчасовий захист припиняється,

вважається добровільною відмовою від статусу,

людина переходить у звичайний режим перебування іноземця.

Фактично зникає колишня гнучкість — система стає схожою на стандартну міграційну.

Виплати та пільги: умови посиляться

Польська влада прямо заявляє: допомога — це підтримка, а не привілей. За новими правилами доступ до виплат буде тісніше пов'язаний з інтеграцією.

Соціальні допомоги призначатимуться в першу чергу тим, хто:

офіційно працює,

сплачує податки,

чиї діти навчаються в польських школах.

Таким чином Польща стимулює довгострокове проживання та участь в економіці.

Робота і медицина залишаються

Незважаючи на скасування спецзакону:

право на працю зберігається,

медична допомога зберігається,

навчання дітей зберігається.

Змінюється не доступ до послуг, а юридична рамка — українці переходять з «винятку» в стандартну систему тимчасового захисту ЄС.