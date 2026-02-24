Польща скасовує спецзакон для українців: що зміниться з 5 березня

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 лютого 2026, 9:26

Польща скасовує спецзакон для українців: що зміниться з 5 березня

У Польщі завершується епоха окремого правового режиму для українських біженців, що діяв з початку повномасштабної війни. Президент країни підписав закон, який скасовує спеціальні положення і переводить українців на загальні правила тимчасового захисту іноземців. Зміни почнуть застосовуватися вже з 5 березня і торкнуться насамперед реєстрації, легальності перебування та доступу до виплат, пише visitukraine.today.

У Польщі завершується епоха окремого правового режиму для українських біженців, що діяв з початку повномасштабної війни.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що зміниться для українців

Спецзакон, прийнятий у 2022 році, створював окрему систему проживання українців у Польщі. Він максимально спростив життя — дозволяв швидко отримати документи, працювати без додаткових дозволів, оформляти медичну допомогу, навчання та соціальні виплати.

Тепер держава відмовляється від «особливого режиму». Але це не означає скасування допомоги.

Польща просто переносить ключові механізми підтримки в загальний закон про захист іноземців. Тобто українці залишаються під захистом — але вже нарівні з іншими отримувачами тимчасового захисту.

Легальність перебування зберігається

Головна зміна — перехід до більш формальної системи. Українці, чиї документи були автоматично продовжені через війну, зберігають законне перебування. Подати заяву на легалізацію можна до 4 березня 2027 року.

Тобто масового «позбавлення статусу» не буде — але тепер потрібно уважніше стежити за процедурами.

PESEL UKR: тепер строгий термін

Одне з ключових нововведень — жорстке правило реєстрації. Тепер після в'їзду до Польщі необхідно подати заяву на PESEL UKR протягом 30 днів.

Якщо цього не зробити:

  • тимчасовий захист припиняється,
  • вважається добровільною відмовою від статусу,
  • людина переходить у звичайний режим перебування іноземця.

Фактично зникає колишня гнучкість — система стає схожою на стандартну міграційну.

Виплати та пільги: умови посиляться

Польська влада прямо заявляє: допомога — це підтримка, а не привілей. За новими правилами доступ до виплат буде тісніше пов'язаний з інтеграцією.

Соціальні допомоги призначатимуться в першу чергу тим, хто:

  • офіційно працює,
  • сплачує податки,
  • чиї діти навчаються в польських школах.

Таким чином Польща стимулює довгострокове проживання та участь в економіці.

Робота і медицина залишаються

Незважаючи на скасування спецзакону:

  • право на працю зберігається,
  • медична допомога зберігається,
  • навчання дітей зберігається.

Змінюється не доступ до послуг, а юридична рамка — українці переходять з «винятку» в стандартну систему тимчасового захисту ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає AP1 и 30 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами