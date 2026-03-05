Долар виграв від війни, але може швидко втратити позицію — Reuters

Відновлення долара з початку війни на Близькому Сході може виявитися короткочасним через сумніви, що зберігаються в статусі американських активів як «тихої гавані», вважають валютні стратеги, опитані Reuters.

Прогноз аналітиків

Медіанний прогноз 60 аналітиків, опитаних Reuters у рамках щомісячного дослідження, яке майже повністю проводилося вже після початку конфлікту, загалом передбачає подальше ослаблення долара.

Аналітики передбачають падіння долара до євро приблизно на 2% — до $1,18 до кінця березня. Далі очікується зміцнення до $1,19 протягом трьох місяців і до $1,2 — за шість місяців. Ці оцінки практично не змінилися порівняно з минулим місяцем, зазначає агентство.

Прогнози на рік уперед відображають підвищену невизначеність, наголошує Reuters. Хоча медіанний прогноз передбачає зміцнення євро до $1,21 за рік, діапазон оцінок становить близько 18 центів — один із найширших в опитуваннях Reuters із жовтня.

Відповідаючи на запитання про те, як зміниться позиціонування до кінця березня, близько половини валютних стратегів — 21 із 45 — заявили, що суттєвих змін не очікується або що обсяг коротких позицій щодо долара навіть збільшиться. При цьому 19 респондентів вважають, що чисті короткі позиції скоротяться і лише п'ятеро прогнозують розворот до чистих довгих позицій.

«Ми не змінювали нашої позиції. Як і раніше, очікуємо волатильну, нерівну динаміку пари євро-долар та інших крос-курсів долара цього року, — заявила глава валютної стратегії Rabobank Джейн Фолі. — Але чи долар безпечний, як раніше? Мабуть, ні. Інакше ми не вели б цю дискусію останні рік-півтора», — додала вона.

«Невизначеність щодо того, як розвиватиметься економіка США і особливо ринок праці, є колосальною. Діапазон можливих сценаріїв величезний. І саме ця невизначеність поки що утримує пару євро-долар у відносно вузькому торговому діапазоні», — сказав глава підрозділу G10 FX у Citi Ден Тобон. Він один із небагатьох аналітиків, які йдуть проти консенсусу і чекають на зміцнення американської валюти.

Що відбувається з доларом

2 березня долар зміцнився приблизно на 1,5%, багато в чому за рахунок закриття коротких позицій, причому каталізатором руху стало різке зростання цін на нафту, зазначає Reuters.

Однак 4 березня долар показав різке падіння майже за місяць після повідомлення New York Times про те, що представники Ірану запропонували обговорити умови припинення війни зі США та Ізраїлем. На цьому фоні індекс Bloomberg Dollar Spot (індекс курсу долара до кошика основних світових валют за версією агентства Bloomberg) послабшав на 0,4%, хоча потім частково відіграв падіння, зазначає Bloomberg.

Зміцнення долара не виглядає класичною «втечею в захисні активи», враховуючи, що перед початком війни в суботу, 28 лютого, учасники ринку займали значні короткі позиції щодо американської валюти, зазначає Reuters.

«Два тижні тому ми вказували, що в наших даних щодо потоків капіталу почали з'являтися сигнали скорочення плеча, можливо, частково пов'язані з ризиками навколо США та Ірану. Тому подальше закриття таких позицій у понеділок не стало несподіванкою», — написали валютні стратеги JPMorgan.

«Якщо короткі позиції щодо долара будуть ширше закриті і повернуться до нейтрального рівня, це може забезпечити додаткову підтримку валюті в межах 1,5−2% від поточних рівнів, проте багато залежатиме від траєкторії нового конфлікту», — додали вони.