Долар виграв від війни, але може швидко втратити позицію — Reuters

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 березня 2026, 9:02

Долар виграв від війни, але може швидко втратити позицію — Reuters

Відновлення долара з початку війни на Близькому Сході може виявитися короткочасним через сумніви, що зберігаються в статусі американських активів як «тихої гавані», вважають валютні стратеги, опитані Reuters.

Відновлення долара з початку війни на Близькому Сході може виявитися короткочасним через сумніви, що зберігаються в статусі американських активів як «тихої гавані», вважають валютні стратеги, опитані Reuters.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогноз аналітиківМедіанний прогноз 60 аналітиків, опитаних Reuters у рамках щомісячного дослідження, яке майже повністю проводилося вже після початку конфлікту, загалом передбачає подальше ослаблення долара.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз аналітиків

Медіанний прогноз 60 аналітиків, опитаних Reuters у рамках щомісячного дослідження, яке майже повністю проводилося вже після початку конфлікту, загалом передбачає подальше ослаблення долара.

Аналітики передбачають падіння долара до євро приблизно на 2% — до $1,18 до кінця березня. Далі очікується зміцнення до $1,19 протягом трьох місяців і до $1,2 — за шість місяців. Ці оцінки практично не змінилися порівняно з минулим місяцем, зазначає агентство.

Прогнози на рік уперед відображають підвищену невизначеність, наголошує Reuters. Хоча медіанний прогноз передбачає зміцнення євро до $1,21 за рік, діапазон оцінок становить близько 18 центів — один із найширших в опитуваннях Reuters із жовтня.

Війна в Ірані тисне на валюти: що буде з доларом та євро (відео)

Відповідаючи на запитання про те, як зміниться позиціонування до кінця березня, близько половини валютних стратегів — 21 із 45 — заявили, що суттєвих змін не очікується або що обсяг коротких позицій щодо долара навіть збільшиться. При цьому 19 респондентів вважають, що чисті короткі позиції скоротяться і лише п'ятеро прогнозують розворот до чистих довгих позицій.

«Ми не змінювали нашої позиції. Як і раніше, очікуємо волатильну, нерівну динаміку пари євро-долар та інших крос-курсів долара цього року, — заявила глава валютної стратегії Rabobank Джейн Фолі. — Але чи долар безпечний, як раніше? Мабуть, ні. Інакше ми не вели б цю дискусію останні рік-півтора», — додала вона.

Читайте також: Ризик зростає — долар дорожчає: інвестори масово переходять у валюту США

«Невизначеність щодо того, як розвиватиметься економіка США і особливо ринок праці, є колосальною. Діапазон можливих сценаріїв величезний. І саме ця невизначеність поки що утримує пару євро-долар у відносно вузькому торговому діапазоні», — сказав глава підрозділу G10 FX у Citi Ден Тобон. Він один із небагатьох аналітиків, які йдуть проти консенсусу і чекають на зміцнення американської валюти.

Що відбувається з доларом

2 березня долар зміцнився приблизно на 1,5%, багато в чому за рахунок закриття коротких позицій, причому каталізатором руху стало різке зростання цін на нафту, зазначає Reuters.

Однак 4 березня долар показав різке падіння майже за місяць після повідомлення New York Times про те, що представники Ірану запропонували обговорити умови припинення війни зі США та Ізраїлем. На цьому фоні індекс Bloomberg Dollar Spot (індекс курсу долара до кошика основних світових валют за версією агентства Bloomberg) послабшав на 0,4%, хоча потім частково відіграв падіння, зазначає Bloomberg.

Зміцнення долара не виглядає класичною «втечею в захисні активи», враховуючи, що перед початком війни в суботу, 28 лютого, учасники ринку займали значні короткі позиції щодо американської валюти, зазначає Reuters.

«Два тижні тому ми вказували, що в наших даних щодо потоків капіталу почали з'являтися сигнали скорочення плеча, можливо, частково пов'язані з ризиками навколо США та Ірану. Тому подальше закриття таких позицій у понеділок не стало несподіванкою», — написали валютні стратеги JPMorgan.

«Якщо короткі позиції щодо долара будуть ширше закриті і повернуться до нейтрального рівня, це може забезпечити додаткову підтримку валюті в межах 1,5−2% від поточних рівнів, проте багато залежатиме від траєкторії нового конфлікту», — додали вони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 37 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами