Ризик зростає — долар дорожчає: інвестори масово переходять у валюту США

На ринку валютних свопів, обсяг якого становить $9,5 трлн на день, зафіксовано різкий сплеск попиту на доларове фінансування, пише Bloomberg. Ескалація війни на Близькому Сході знищила апетит до ризику, змусивши інвесторів масово йти у захисну американську валюту.

Попит на долар

Показники так званого крос-валютного базису — додаткових витрат, які інвестори несуть або отримують при придбанні доларів за кордоном, а не в США, — свідчать про різке зростання попиту на долар останнім часом щодо швейцарського франка, євро, фунта стерлінгів та інших основних валют.

Індекс долара Bloomberg зріс на 1,4% із понеділка. Це найсильніше дводенне зростання американської валюти майже за рік.

«Долар США — безумовний переможець. Інвестори позбавляються казначейських облігацій та акцій, воліючи тримати готівкові долари, особливо в порівнянні з євро», — зазначили в Societe Generale.

Аналітики зазначають, що поточний геополітичний шок зламав тренд минулого року, коли після запровадження США глобальних тарифів трейдери не хотіли переплачувати за долар. Наразі страх перед війною переважив торгові розбіжності.

