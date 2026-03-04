Що буде з курсом долара і євро в Україні з 5 по 11 березня? У новому випуску розбираємо ключові фактори, які впливатимуть на валютний ринок: ситуацію на Близькому Сході та її вплив на ціни на нафту, попит імпортерів енергоносіїв на валюту, інтервенції НБУ та поведінку готівкового ринку напередодні 8 березня.
4 березня 2026, 19:08
Війна в Ірані тисне на валюти: що буде з доларом та євро (відео)
Через геополітичну напруженість ціни на енергоносії можуть залишатися високими, а це означає додатковий попит на валюту з боку імпортерів. Окремо розглянемо ситуацію на міжнародних ринках. Чи витримає гривня новий тиск? Скільки валюти може продати НБУ для стабілізації ринку? І в якому коридорі триматимуться долар та євро найближчими днями — дивіться у новому прогнозі.
Джерело: Мінфін
