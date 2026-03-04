Розпродаж активів банків-банкрутів: у лютому Фонд гарантування виручив 8,6 млн грн

За підсумками лютого 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) успішно реалізував активи банків, що перебувають у процесі ліквідації, на загальну суму 8,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Протягом місяця в системі Prozorro.Продажі було оголошено 70 аукціонів, з яких 10 завершилися результативно. Нових власників знайшло майно п’яти фінансових установ.

Що купували найчастіше?

Майже половину отриманої суми забезпечив продаж нерухомості. Структура реалізації активів у лютому виглядає так:

Нерухоме майно — 3,8 млн грн (44,3% від загальної суми);

Пул активів одного банку — 1,7 млн грн;

Транспортні засоби — 1,5 млн грн;

Кредити фізичних осіб — 1,5 млн грн;

Картини — 0,01 млн грн.

Лідери продажів серед банків

Найбільші надходження забезпечили активи Комінвестбанку, на які припало більше половини лютневої виручки:

Комінвестбанк — 4,8 млн грн;

Банк Форвард — 1,7 млн грн;

Мегабанк — 1,5 млн грн;

МР Банк — 0,5 млн грн;

Промінвестбанк — понад 0,1 млн грн.

Ефективність лотів та розрахунки з кредиторами

За словами директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександра Кульчицького, стратегія об'єднання активів у пули довела свою ефективність. Це дозволяє формувати попит і отримувати справедливу ціну навіть на специфічні лоти, як-от кредитні портфелі.

«Усі кошти, одержані від продажу майна, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються», — нагадують у Фонді.

На сьогодні ФГВФО вже отримав повну оплату за три лоти на суму 4,8 млн грн, ще 3,8 млн грн очікуються на рахунках найближчим часом.

У Фонді також наголошують, що участь у торгах відкрита для всіх, окрім осіб, пов'язаних із країною-агресором, а також самих позичальників або поручителів за кредитами, що виставлені на продаж.