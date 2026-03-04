За підсумками лютого 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) успішно реалізував активи банків, що перебувають у процесі ліквідації, на загальну суму 8,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Розпродаж активів банків-банкрутів: у лютому Фонд гарантування виручив 8,6 млн грн
Протягом місяця в системі Prozorro.Продажі було оголошено 70 аукціонів, з яких 10 завершилися результативно. Нових власників знайшло майно п’яти фінансових установ.
Що купували найчастіше?
Майже половину отриманої суми забезпечив продаж нерухомості. Структура реалізації активів у лютому виглядає так:
- Нерухоме майно — 3,8 млн грн (44,3% від загальної суми);
- Пул активів одного банку — 1,7 млн грн;
- Транспортні засоби — 1,5 млн грн;
- Кредити фізичних осіб — 1,5 млн грн;
- Картини — 0,01 млн грн.
Лідери продажів серед банків
Найбільші надходження забезпечили активи Комінвестбанку, на які припало більше половини лютневої виручки:
- Комінвестбанк — 4,8 млн грн;
- Банк Форвард — 1,7 млн грн;
- Мегабанк — 1,5 млн грн;
- МР Банк — 0,5 млн грн;
- Промінвестбанк — понад 0,1 млн грн.
Ефективність лотів та розрахунки з кредиторами
За словами директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександра Кульчицького, стратегія об'єднання активів у пули довела свою ефективність. Це дозволяє формувати попит і отримувати справедливу ціну навіть на специфічні лоти, як-от кредитні портфелі.
«Усі кошти, одержані від продажу майна, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються», — нагадують у Фонді.
На сьогодні ФГВФО вже отримав повну оплату за три лоти на суму 4,8 млн грн, ще 3,8 млн грн очікуються на рахунках найближчим часом.
У Фонді також наголошують, що участь у торгах відкрита для всіх, окрім осіб, пов'язаних із країною-агресором, а також самих позичальників або поручителів за кредитами, що виставлені на продаж.
