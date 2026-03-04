Гетманцев радить «схаменутися» представникам паливного ринку, бо піде до АМКУ

Голова Податкового комітету ВР звернувся до представників паливного ринку із закликом утриматися від необґрунтованого підвищення цін на пальне на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Звернення до учасників ринку пального

У зверненні наголошується, що бізнес, безумовно, працює заради прибутку, однак у воєнний час великі компанії мають також виконувати соціальну функцію та не використовувати панічні настрої на ринку для отримання надприбутків.

Особливо це важливо в умовах, коли значна частина країни змушена користуватися генераторами через енергетичні обмеження, а пальне фактично стало критично важливим ресурсом для населення та бізнесу.

