Середня зарплата в Україні зменшилася на 9,5% — Держстат

Середня заробітна плата в Україні в січні 2026 року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше порівняно з груднем 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Регіональний розріз

Рівень оплати праці суттєво різниться залежно від області. Найвищі статки демонструють мешканці столичного регіону, тоді як у деяких областях показники не досягають позначки у 20 тисяч гривень.

Лідери за рівнем зарплат:

м. Київ: 43 865 грн.

Київська область: 28 598 грн.

Найнижчі показники:

Кіровоградська область: 19 996 грн.

Чернівецька область: 19 984 грн.

Зарплати за галузями

Сектор IT та телекомунікацій впевнено утримує лідерство, випереджаючи найменш оплачувані сфери більш ніж у чотири рази.

Найвища оплата: сфера інформації та телекомунікацій — 76 905 грн.

Найнижча оплата: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 17 828 грн.

Заборгованість перед працівниками

Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в Україні становить 3,4 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2025 року було зафіксовано суттєве зростання доходів громадян — середня заробітна плата в країні сягнула позначки 30 926 грн, що на 13,8% більше порівняно з листопадом 2025 року.