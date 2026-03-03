Multi від Мінфін
3 березня 2026, 8:02

Середня зарплата в Україні зменшилася на 9,5% — Держстат

Середня заробітна плата в Україні в січні 2026 року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше порівняно з груднем 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Середня зарплата в Україні зменшилася на 9,5% – Держстат
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Регіональний розріз

Рівень оплати праці суттєво різниться залежно від області. Найвищі статки демонструють мешканці столичного регіону, тоді як у деяких областях показники не досягають позначки у 20 тисяч гривень.

Лідери за рівнем зарплат:

  • м. Київ: 43 865 грн.
  • Київська область: 28 598 грн.

Найнижчі показники:

  • Кіровоградська область: 19 996 грн.
  • Чернівецька область: 19 984 грн.

Зарплати за галузями

Сектор IT та телекомунікацій впевнено утримує лідерство, випереджаючи найменш оплачувані сфери більш ніж у чотири рази.

  • Найвища оплата: сфера інформації та телекомунікацій — 76 905 грн.
  • Найнижча оплата: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 17 828 грн.

Заборгованість перед працівниками

Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в Україні становить 3,4 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2025 року було зафіксовано суттєве зростання доходів громадян — середня заробітна плата в країні сягнула позначки 30 926 грн, що на 13,8% більше порівняно з листопадом 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Abramon
Abramon
3 березня 2026, 8:33
#
«Чернівецька область: 19 984 грн." — проте оренда житла зі столичним цінником)))
