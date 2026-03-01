Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
1 березня 2026, 17:11

Україна очолила список європейських країн, де найбільше подорожчають продукти у 2026 році

Україна стала лідером серед європейських країн за прогнозованим зростанням цін на продукти у 2026 році (+9,2% за рік). За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), продовольча інфляція в країні може сягнути двозначних показників, що є найвищим показником у Європі. Про це повідомляє Visual Capitalist.

Україна очолила список європейських країн, де найбільше подорожчають продукти у 2026 році
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з новими прогнозами FAO, у 2026 році темпи зростання цін на продукти суттєво різнитимуться у 160 країнах світу — від стрімкого подорожчання в окремих державах до зниження вартості продовольства в інших. У середньому у світі ціни на їжу зростуть на 3,2%, однак у низці економік цей показник буде в рази вищим.

Найбільший стрибок очікується в Ірані — +55,9% за рік. Висока інфляція та тиск на національну валюту продовжують суттєво впливати на вартість продуктів у країні. До трійки також увійшли Аргентина (+33,2%) та Туреччина (+25,1%), де багаторічні інфляційні тенденції залишаються визначальним фактором цінової динаміки.

Серед країн із найвищими прогнозованими темпами зростання продовольчих цін також опинилися Малаві, Нігерія, Ангола, Замбія та Ефіопія, що підкреслює збереження продовольчої вразливості у низці держав Африки.

Очікується, що глобальна продовольча інфляція знизиться з 4,7% у 2025 році до 3,2% у 2026 році. Водночас погодні шоки та торговельні ризики можуть спричинити підвищену волатильність цін.

Прогноз продовольчої інфляції за регіонами

  • 1,0% — Азійсько-Тихоокеанський регіон
  • 2,7% — Південна Азія
  • 3,8% — Африка на південь від Сахари
  • 4,2% — Європа / Центральна Азія
  • 4,3% — Північна Америка
  • 4,8% — Латинська Америка
  • 8,9% — Близький Схід і Північна Африка (MENA)

Читайте також: Інфляція продовжує сповільнюватися: зростання цін в Україні впало до 7,4%

Що впливає на ціни

Аналітики зазначають, що продовольча інфляція залишається одним із найстійкіших фінансових викликів для домогосподарств у світі. На динаміку цін впливають:

  • коливання валютних курсів,
  • світові ціни на сировину,
  • торговельні обмеження,
  • внутрішні проблеми з постачанням.

Країни з ослабленими валютами або економічною нестабільністю, як правило, демонструють більш різке зростання вартості продуктів.

Водночас у частині держав прогнозується відносна стабільність або навіть зниження цін на продовольство, що свідчить про нерівномірність глобальних інфляційних процесів у 2026 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
