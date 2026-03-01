Україна очолила список європейських країн, де найбільше подорожчають продукти у 2026 році

Україна стала лідером серед європейських країн за прогнозованим зростанням цін на продукти у 2026 році (+9,2% за рік). За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), продовольча інфляція в країні може сягнути двозначних показників, що є найвищим показником у Європі. Про це повідомляє Visual Capitalist.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з новими прогнозами FAO, у 2026 році темпи зростання цін на продукти суттєво різнитимуться у 160 країнах світу — від стрімкого подорожчання в окремих державах до зниження вартості продовольства в інших. У середньому у світі ціни на їжу зростуть на 3,2%, однак у низці економік цей показник буде в рази вищим.

Найбільший стрибок очікується в Ірані — +55,9% за рік. Висока інфляція та тиск на національну валюту продовжують суттєво впливати на вартість продуктів у країні. До трійки також увійшли Аргентина (+33,2%) та Туреччина (+25,1%), де багаторічні інфляційні тенденції залишаються визначальним фактором цінової динаміки.

Серед країн із найвищими прогнозованими темпами зростання продовольчих цін також опинилися Малаві, Нігерія, Ангола, Замбія та Ефіопія, що підкреслює збереження продовольчої вразливості у низці держав Африки.

Очікується, що глобальна продовольча інфляція знизиться з 4,7% у 2025 році до 3,2% у 2026 році. Водночас погодні шоки та торговельні ризики можуть спричинити підвищену волатильність цін.

Прогноз продовольчої інфляції за регіонами

1,0% — Азійсько-Тихоокеанський регіон

2,7% — Південна Азія

3,8% — Африка на південь від Сахари

4,2% — Європа / Центральна Азія

4,3% — Північна Америка

4,8% — Латинська Америка

8,9% — Близький Схід і Північна Африка (MENA)

Читайте також: Інфляція продовжує сповільнюватися: зростання цін в Україні впало до 7,4%

Що впливає на ціни

Аналітики зазначають, що продовольча інфляція залишається одним із найстійкіших фінансових викликів для домогосподарств у світі. На динаміку цін впливають:

коливання валютних курсів,

світові ціни на сировину,

торговельні обмеження,

внутрішні проблеми з постачанням.

Країни з ослабленими валютами або економічною нестабільністю, як правило, демонструють більш різке зростання вартості продуктів.

Водночас у частині держав прогнозується відносна стабільність або навіть зниження цін на продовольство, що свідчить про нерівномірність глобальних інфляційних процесів у 2026 році.