Україна стала лідером серед європейських країн за прогнозованим зростанням цін на продукти у 2026 році (+9,2% за рік). За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), продовольча інфляція в країні може сягнути двозначних показників, що є найвищим показником у Європі. Про це повідомляє Visual Capitalist.
Україна очолила список європейських країн, де найбільше подорожчають продукти у 2026 році
Згідно з новими прогнозами FAO, у 2026 році темпи зростання цін на продукти суттєво різнитимуться у 160 країнах світу — від стрімкого подорожчання в окремих державах до зниження вартості продовольства в інших. У середньому у світі ціни на їжу зростуть на 3,2%, однак у низці економік цей показник буде в рази вищим.
Найбільший стрибок очікується в Ірані — +55,9% за рік. Висока інфляція та тиск на національну валюту продовжують суттєво впливати на вартість продуктів у країні. До трійки також увійшли Аргентина (+33,2%) та Туреччина (+25,1%), де багаторічні інфляційні тенденції залишаються визначальним фактором цінової динаміки.
Серед країн із найвищими прогнозованими темпами зростання продовольчих цін також опинилися Малаві, Нігерія, Ангола, Замбія та Ефіопія, що підкреслює збереження продовольчої вразливості у низці держав Африки.
Очікується, що глобальна продовольча інфляція знизиться з 4,7% у 2025 році до 3,2% у 2026 році. Водночас погодні шоки та торговельні ризики можуть спричинити підвищену волатильність цін.
Прогноз продовольчої інфляції за регіонами
- 1,0% — Азійсько-Тихоокеанський регіон
- 2,7% — Південна Азія
- 3,8% — Африка на південь від Сахари
- 4,2% — Європа / Центральна Азія
- 4,3% — Північна Америка
- 4,8% — Латинська Америка
- 8,9% — Близький Схід і Північна Африка (MENA)
Що впливає на ціни
Аналітики зазначають, що продовольча інфляція залишається одним із найстійкіших фінансових викликів для домогосподарств у світі. На динаміку цін впливають:
- коливання валютних курсів,
- світові ціни на сировину,
- торговельні обмеження,
- внутрішні проблеми з постачанням.
Країни з ослабленими валютами або економічною нестабільністю, як правило, демонструють більш різке зростання вартості продуктів.
Водночас у частині держав прогнозується відносна стабільність або навіть зниження цін на продовольство, що свідчить про нерівномірність глобальних інфляційних процесів у 2026 році.
