Южаніна: серед пріоритетів програми МВФ — підвищення гнучкості обмінного курсу

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України загальним обсягом $8,1 млрд. Про деталі та приховані ризики нової угоди повідомила народна депутатка Ніна Южаніна у своєму Telegram-каналі.

За її словами, перший транш у розмірі $1,5 млрд Україна отримує негайно. Протягом 2026 року заплановано надходження ще до $3,8 млрд, залежно від результатів переглядів програми. Решта суми (близько $4,3 млрд) розподілена на 2027−2029 роки.

Пріоритети та «точки напруги»

Южаніна акцентувала на тому, що програма EFF — це не лише гроші, а й жорсткі зобов'язання. Серед ключових пріоритетів МВФ визначено:

Посилення мобілізації доходів,

Боротьба з ухиленням від оподаткування,

Підвищення гнучкості обмінного курсу,

Реформи врядування та антикорупції.

Депутатка висловила занепокоєння, що деякі ініціативи не враховують специфіку ведення бізнесу під час війни. На її думку, вимоги, що формально спрямовані на посилення адміністрування чи мобілізацію доходів, на практиці можуть:

Ускладнювати роботу легального бізнесу,

Підвищувати регуляторний тиск,

Створювати додаткові бар'єри для громадян у вирішенні базових життєвих питань.

Гроші не є автоматичними

МВФ прямо вказує на надзвичайно високі ризики виконання програми. Успіх залежить від двох факторів: безперервної підтримки партнерів та рішучості української влади у проведенні структурних реформ.

Мета програми:

Закрити проблеми платіжного балансу,

Відновити боргову стійкість,

Мобілізувати додаткові кошти донорів.

«Гроші — не автоматичні. Реформи мають зміцнювати економіку, а не послаблювати її здатність працювати в умовах війни. Баланс між фіскальними цілями та економічною життєздатністю — ключовий», — наголосила Южаніна.

Потреба у зовнішньому фінансуванні

Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить $52 млрд. Окрім МВФ, основними джерелами покриття цього дефіциту мають стати:

Інструменти ЄС та ініціативи G7 (ERA),

Двостороння допомога від країн-партнерів.

МВФ у цій системі виконує роль «якоря», який мобілізує кошти інших донорів. Без виконання умов Фонду загальний фінансовий баланс країни може не зійтися.