27 лютого 2026, 18:50

Світові корпорації заморозили сотні мільярдів доларів готівкою: хто найбільше тримає грошей «під матрацом»

У світі великого бізнесу розмір фінансових резервів є ключовим індикатором стабільності. Наразі абсолютним рекордсменом за обсягом вільних коштів стала інвестиційна компанія Berkshire Hathaway, чиї запаси сягнули історичного максимуму, значно випередивши показники найбільших технологічних корпорацій. Про це пише Visual Capitalist із посиланням на дані TradingView.

У світі великого бізнесу розмір фінансових резервів є ключовим індикатором стабільності.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Феномен Berkshire Hathaway

Інвестиційний конгломерат Воррена Баффета очолив світовий рейтинг із безпрецедентною сумою у 381,7 мільярда доларів готівки та короткострокових інвестицій. Для порівняння: це більше, ніж сумарні фінансові резерви трьох технологічних гігантів — Microsoft, Alphabet та Amazon.

Така позиція є винятково стратегічним рішенням. Вже 12 кварталів поспіль Berkshire Hathaway виступає чистим продавцем акцій (тобто продає більше, ніж купує). Компанія перевела левову частку своєї ліквідності у короткострокові казначейські векселі уряду США, і тепер готівка становить близько 31% від усіх активів корпорації. Це свідчить про те, що поточні ринкові ціни на акції здаються Баффету та його команді занадто завищеними, і вони віддають перевагу накопиченню ресурсів в очікуванні масштабної ринкової корекції чи економічних потрясінь.

Фінансовий сектор утримує позиції

У загальному списку топ-50 компаній світу за запасами готівки домінує фінансовий сектор — до рейтингу увійшли 13 таких корпорацій із сумарними резервами у 1,2 трильйона доларів. Одразу за Berkshire Hathaway розташувалися китайський державний фінансовий конгломерат CITIC (171,5 млрд доларів) та одна з найбільших японських брокерських компаній Daiwa Securities Group (131,4 млрд доларів). Однак, на відміну від компанії Баффета, величезні запаси банків здебільшого продиктовані жорсткими нормативними вимогами щодо підтримання обов'язкової ліквідності.

Стратегія технологічних гігантів

Замикають п'ятірку лідерів Alphabet (126,8 млрд доларів) та Amazon (126,3 млрд доларів). Загалом компанії так званої «Чудової сімки» (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Apple, Nvidia та Tesla) спільно володіють 597 мільярдами доларів. Цих грошей вистачило б, щоб викупити більшість компаній з індексу S&P 500.

Технологічні корпорації традиційно є потужними «генераторами готівки» завдяки високій рентабельності та масштабованості бізнесу. Цікаво, що попри колосальні витрати на розбудову інфраструктури для штучного інтелекту, IT-гіганти майже не використовують для цього власні готівкові резерви, віддаючи перевагу борговому фінансуванню. Сама ж готівка залишається їхньою «подушкою безпеки» на випадок геополітичних конфліктів, тарифних воєн та для можливих масштабних корпоративних поглинань.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
