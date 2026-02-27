Група власників єврооблігацій України незадоволені наслідками обміну ВВП-варантів

Група інвесторів, які володіють українськими доларовими єврооблігаціями, шукає шляхи для перегляду умов виплат з боку уряду. Кредитори стверджують, що нещодавня операція з реструктуризації державних деривативів (ВВП-варантів) суттєво послабила їхні позиції та поставила у невигідне становище порівняно з іншими учасниками ринку. Про це повідомляє Bloomberg 27 лютого.

Суть боргового конфлікту

Невдоволення виникло після того, як у грудні інвестори, що погодилися обміняти свої ВВП-варанти (специфічні цінні папери, виплати за якими прив'язані до економічного зростання країни), отримали натомість нові доларові облігації класу «С». На думку власників старіших паперів, ці нові боргові інструменти мають значно сильніші механізми захисту.

Тепер власники облігацій класів «А» та «В», які були випущені під час попередньої великої реструктуризації боргу, ведуть закриті переговори про те, чи варто їм вимагати аналогічних преференцій. Головними каменями спотикання стали два фактори:

Право голосу, яке закріплене за новими паперами.

Захист від майбутніх списань (так зване «відновлення збитків» або loss reinstatement) у разі нових реструктуризацій.

Ситуація загострилася тим, що дія захисту від списань для власників старіших облігацій (класів «А» та «В») офіційно закінчилася у січні, залишивши їх більш вразливими до можливих фінансових втрат.

Юридичний тиск та очікування від МВФ

Координацією дій невдоволених інвесторів займається відома юридична фірма Weil, Gotshal & Manges. За словами джерел, знайомих із ситуацією, кредитори розглядають можливість направлення уряду України спільного офіційного листа з вимогою відновити переговори. Якщо діалог між власниками облігацій та Міністерством фінансів не принесе результатів, інвестори не виключають звернення до суду. Наразі українське відомство та представники юридичної компанії відмовилися від офіційних коментарів.

Багато кредиторів утримувалися від активних дій, очікуючи на деталі нової програми підтримки від Міжнародного валютного фонду (МВФ). У четвер Фонд затвердив чотирирічний пакет допомоги Україні на суму 8,1 мільярда доларів. У своєму звіті МВФ прямо вказав на можливість проведення ще однієї реструктуризації боргу в майбутньому, хоча й не назвав її негайною необхідністю. Водночас песимістичний сценарій Фонду передбачає виникнення фінансового дефіциту в розмірі 146,3 мільярда доларів за чотири роки, який частково доведеться покривати через «подальше полегшення боргового тягаря шляхом глибшої реструктуризації».

Історія питання та реакція ринку

ВВП-варанти були виключені з масштабної реструктуризації боргу на 20 мільярдів доларів у 2024 році через їхню складну структуру та ризик гігантських виплат кредиторам у разі швидкого повоєнного відновлення економіки. Лише в грудні уряд зміг домовитися про конвертацію варантів на суму до 3,2 мільярда доларів у нові облігації, щоб стабілізувати державні фінанси під час війни. В оригінальній угоді 2024 року брала участь потужна група кредиторів, до якої входили такі гіганти як BlackRock, Amundi, Wellington Management та Amia Capital.

Попри занепокоєння інвесторів та ризики нових судових спорів, українські боргові папери цього року демонструють впевнене зростання на біржах: