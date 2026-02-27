Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив вимоги до енергетичного сектору України, закликавши уряд підготуватися до скасування мораторію на підвищення комунальних тарифів. Згідно з новою програмою, держава має перейти до ринкового ціноутворення на газ та електроенергію, замінивши загальні пільги для всіх громадян на адресні субсидії для найуразливіших верств населення. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк 27 лютого.
До кінця червня уряд має визначитися, як відбуватиметься перехід до ринкових цін на газ і електроенергію — програма МВФ
Збитки державних компаній та імпорт газу
Через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури протягом 2025 року Україна була змушена імпортувати понад 6 мільярдів кубометрів газу. Закупівля таких колосальних обсягів за кордоном потребувала величезних фінансових ресурсів.
Проте населення продовжує платити за енергоносії за заниженими цінами завдяки механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО). У результаті Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» змушена купувати дорогий європейський газ, а продавати його всередині країни дешево, що призводить до накопичення мільярдних боргових зобов'язань компанії.
Нові дедлайни від кредиторів
Звіт МВФ вимагає відкритості у питанні реальної вартості таких субсидій для економіки. Для цього меморандум встановлює два ключові структурні маяки:
- До червня 2026 року Кабінет Міністрів повинен розробити та затвердити комплексну дорожню карту. Цей документ має детально описати кроки для лібералізації ринків газу та електроенергії, тобто план поступового переходу до ринкових цін.
- До липня 2026 року уряд зобов'язаний оприлюднити результати технічного аудиту. Він має публічно та прозоро продемонструвати, у яку саме суму державному бюджету обходиться штучне утримання низьких тарифів.
Скасування мораторію та зміна філософії пільг
Фактично вимоги Фонду означають необхідність зняття мораторію на підвищення цін на теплопостачання та блакитне паливо. Планується, що тарифи поступово зростатимуть до рівня окупності — тобто до позначки, яка повністю покриватиме витрати на виробництво та імпорт енергоресурсів.
Однак МВФ наголошує на важливому соціальному запобіжнику: перехід до ринкових цін не відбудеться відразу і має обов'язково супроводжуватися розширенням програми цільових житлових субсидій. Філософія міжнародних кредиторів полягає в тому, що ринок повинен працювати за реальними економічними правилами, а субсидувати всіх споживачів без винятку через занижений тариф — це економічний абсурд. Фінансову допомогу у вигляді «живих» грошей мають отримувати виключно ті, хто її дійсно потребує.
Незалежність енергорегулятора
Крім того, окремим пунктом у програмі МВФ прописана вимога щодо Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Фонд наполягає на гарантуванні повної незалежності цього органу, щоб процес формування нових тарифів відбувався виключно на основі економічних розрахунків, без будь-якого політичного втручання.
2 Согласно деклараций политической силы «голос», этот бизнесмен частично финансировал деятельность этой полит силы. Депутат железняк является «активным членом» этого «группировки»
3 Сама полит сила «голос» была лишена гос финансирования по причине нецелевого использования денег.
4 «Минфин» с повышенной регулярностью тиражирует «тексты» с «телеги» депутата железняка.
5 Уже не один раз на протяжении года этот депутат отличался явно «фанаревыми» прогнозами.
Ну и стоит подумать, почему текст от железняка есть, а задокументированное «требования» от МВФ нет???
Вывод, все что делает и бизнесмен фиала, который владеет не только этим ресурсом и «прикормленные» им депутаты и чиновники направлено на дискредитацию военно политического руководства страны.
Томаша Фиалу считают одним из ключевых доноров партии «Голос». В частности, согласно финансовому отчету «Голоса» за 3 квартал 2019 года, партию на 1,6 млн гривен профинансировала жена Томаша Фиалы — Наталия Фиала
https://kyivvlada.com.ua/texts/zelenskogo-i-shmygalya-prosyat-ostanovit-strojku-tomasha-fialy-vozle-metro-obolon/
Давайте сравним два текста это го депутата и текст в вашей статье —
железняк…
…Тобто !!! по факту МВФ говорить, що мораторій на підвищення цін на газ та тепло має бути знятий. Планується поступове !!! приведення тарифів до рівня окупності…
Как мы видим никакой конкретики!
редакция —
Фактично !!! вимоги Фонду !!! означають необхідність зняття мораторію на підвищення цін на теплопостачання та блакитне паливо. Планується, що тарифи поступово зростатимуть до рівня окупності — тобто до позначки, яка повністю покриватиме витрати на виробництво та імпорт енергоресурсів.
Как мы видим, в тексте от редакции уже конкретно означены и ВИМОГИ!!! и этому придается сам «информационный» фактаж .
Как вы думаете разница в понимании двух текстов присутствует?
В далеком, 2014 году, нам со всех утюгов рассказывали о требовании МВФ касаемо тарифов и налогов (наполнения бюджета) Выступал «заведующий «рехформами» яценюк и рассказывал …що так жити не можно. И вот с 2014 по 2018 год тарифы на эл энергию были подняты в пять!!! раз. (по требованию МВФ и ситуации с донбасским углем)
А теперь читаем документ —
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812−19#Text
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.5)
…45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД…
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року
…
По факту на два с половинной года все импортеры уля освобождались от уплаты НДС на импорт (20%) от фактурной стоимости (для справки НДС рассчитывается на сумму (фактура) + пошлина + акциз (если предусмотрен))Я думаю не надо рассказывать кто главный импортер угля!!!
А теперь таможенная статистика —
…Украина по итогам 2015 года импортировала уголь каменный и антрацит на сумму $ 1 млрд 632,477 млн, в том числе в декабре — на $ 117,729 млн, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Общий объем поставок составил 14 млн 598,166 тыс. тонн.
В частности, импорт угля из России составил на сумму $ 771,317 млн, из США — на $ 399,247 млн, из Казахстана — на $ 123,684 млн, из других стран — на $ 338,229 млн…
…За 2016 год Украина импортировала каменный уголь и антрацит на сумму 1 млрд 467,091 млн долларов.
По информации ГФС, основная доля импортированного угля была поставлена в страну из РФ (906, 298 млн долларов). Из США было импортировано угля на сумму в 212, 11 млн долларов; из Канады — на 94,374 млн долларов. Из прочих стран в сумме было импортировано угля на 254, 308 млн долларов…
…
…За первые 5 месяцев 2017 года Украина увеличила импорт угля в денежном выражении по сравнению с январем-маем 2016 года в два раза — до $1,036 млрд, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы
Так, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-мае стали Россия (52% от суммы импорта), США (25,5%) и Канада (7%).
Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2017 года увеличился до $538,9 млн с $363,8 млн, из США — увеличился до $264,5 млн с $83,8 млн. Из Канады Украина импортировала угля на $72,8 млн…
А теперь обычная арифметика — 1млрд 632 млн 477 тыс + 1млрд 467 млн 091 т + 1 млрд 036 млн = 4 млд 135 млн 568 тысяч.
Ну и 20% = 827 млн 113 тыс долларов !!!
Это приблизительно та сумма которую не увидел бюджет Украины!!!
И это все под соусом …вимог МВФ!!!