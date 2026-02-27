До кінця червня уряд має визначитися, як відбуватиметься перехід до ринкових цін на газ і електроенергію — програма МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив вимоги до енергетичного сектору України, закликавши уряд підготуватися до скасування мораторію на підвищення комунальних тарифів. Згідно з новою програмою, держава має перейти до ринкового ціноутворення на газ та електроенергію, замінивши загальні пільги для всіх громадян на адресні субсидії для найуразливіших верств населення. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк 27 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Збитки державних компаній та імпорт газу

Через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури протягом 2025 року Україна була змушена імпортувати понад 6 мільярдів кубометрів газу. Закупівля таких колосальних обсягів за кордоном потребувала величезних фінансових ресурсів.

Проте населення продовжує платити за енергоносії за заниженими цінами завдяки механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО). У результаті Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» змушена купувати дорогий європейський газ, а продавати його всередині країни дешево, що призводить до накопичення мільярдних боргових зобов'язань компанії.

Нові дедлайни від кредиторів

Звіт МВФ вимагає відкритості у питанні реальної вартості таких субсидій для економіки. Для цього меморандум встановлює два ключові структурні маяки:

До червня 2026 року Кабінет Міністрів повинен розробити та затвердити комплексну дорожню карту. Цей документ має детально описати кроки для лібералізації ринків газу та електроенергії, тобто план поступового переходу до ринкових цін.

До липня 2026 року уряд зобов'язаний оприлюднити результати технічного аудиту. Він має публічно та прозоро продемонструвати, у яку саме суму державному бюджету обходиться штучне утримання низьких тарифів.

Скасування мораторію та зміна філософії пільг

Фактично вимоги Фонду означають необхідність зняття мораторію на підвищення цін на теплопостачання та блакитне паливо. Планується, що тарифи поступово зростатимуть до рівня окупності — тобто до позначки, яка повністю покриватиме витрати на виробництво та імпорт енергоресурсів.

Однак МВФ наголошує на важливому соціальному запобіжнику: перехід до ринкових цін не відбудеться відразу і має обов'язково супроводжуватися розширенням програми цільових житлових субсидій. Філософія міжнародних кредиторів полягає в тому, що ринок повинен працювати за реальними економічними правилами, а субсидувати всіх споживачів без винятку через занижений тариф — це економічний абсурд. Фінансову допомогу у вигляді «живих» грошей мають отримувати виключно ті, хто її дійсно потребує.

Незалежність енергорегулятора

Крім того, окремим пунктом у програмі МВФ прописана вимога щодо Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Фонд наполягає на гарантуванні повної незалежності цього органу, щоб процес формування нових тарифів відбувався виключно на основі економічних розрахунків, без будь-якого політичного втручання.