26 лютого 2026, 13:14

Норвегія виділяє Україні $9 мільярдів на 2026 рік: на що підуть кошти

Норвегія надає Україні $9 мільярдів фінансування на цей рік. Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program. Про це стало відомо за підсумками візиту прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре до Києва, повідомляє прем'єр-міністерка України Юлією Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Енергетична підтримка

Ключовою темою переговорів стала енергетична безпека України. Норвегія продовжує відігравати роль одного з головних донорів у цій сфері:

  • Імпорт газу: надання коштів та інструментів для закупівлі палива.
  • Підтримка об'єктів «Нафтогазу»: Норвегія передає обладнання для розподіленої генерації, яке допоможе децентралізувати енергосистему та захистити її від обстрілів.
  • Фінансова допомога: нові внески до Фонду підтримки енергетики України.

ППО та військові пріоритети

Свириденко відзначила критичну роль Норвегії у зміцненні українського неба. Країна зробила найбільші внески у межах ініціативи PURL, що вже дозволило суттєво посилити спроможності системи протиповітряної оборони.

Інвестиції у майбутнє

Окрім екстреної допомоги, сторони обговорили довгострокове економічне партнерство:

«Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund. Вдячні Норвегії за підтримку!» — зазначила очільниця уряду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
26 лютого 2026, 14:57
#
Такі б гроші, та у мирний час, та під контролем умовного «фонду ЄС»…
Зараз є непоганий шанс закласти основу масштабних інвестицій на майбутнє. Не брати одразу, все що дають, а домовлятись на більш довгострокове фінансування, пропонуючи різні цікаві інвестиційні проєкти. Умовно, з цих $9 млрд одразу домовитись, що половина буде одразу, а ще половина буде вкладатись порціями наступні 5 років, наприклад, у видобуток газу.
І відповідні зобов'язання, наприклад, десятка країн, з розписаними проєктами та сумами інвестицій різко покращать з одного боку зацікавленість цих країн в стабільному мирі, з іншого боку — забезпечать нам гарний і прогнозований старт повоєнного розвитку.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
