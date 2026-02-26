Норвегія виділяє Україні $9 мільярдів на 2026 рік: на що підуть кошти

Норвегія надає Україні $9 мільярдів фінансування на цей рік. Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program. Про це стало відомо за підсумками візиту прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре до Києва, повідомляє прем'єр-міністерка України Юлією Свириденко.

Енергетична підтримка

Ключовою темою переговорів стала енергетична безпека України. Норвегія продовжує відігравати роль одного з головних донорів у цій сфері:

Імпорт газу: надання коштів та інструментів для закупівлі палива.

Підтримка об'єктів «Нафтогазу»: Норвегія передає обладнання для розподіленої генерації, яке допоможе децентралізувати енергосистему та захистити її від обстрілів.

Фінансова допомога: нові внески до Фонду підтримки енергетики України.

ППО та військові пріоритети

Свириденко відзначила критичну роль Норвегії у зміцненні українського неба. Країна зробила найбільші внески у межах ініціативи PURL, що вже дозволило суттєво посилити спроможності системи протиповітряної оборони.

Інвестиції у майбутнє

Окрім екстреної допомоги, сторони обговорили довгострокове економічне партнерство:

«Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund. Вдячні Норвегії за підтримку!» — зазначила очільниця уряду.