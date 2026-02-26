Норвегія надає Україні $9 мільярдів фінансування на цей рік. Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program. Про це стало відомо за підсумками візиту прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре до Києва, повідомляє прем'єр-міністерка України Юлією Свириденко.
26 лютого 2026, 13:14
Норвегія виділяє Україні $9 мільярдів на 2026 рік: на що підуть кошти
Енергетична підтримка
Ключовою темою переговорів стала енергетична безпека України. Норвегія продовжує відігравати роль одного з головних донорів у цій сфері:
- Імпорт газу: надання коштів та інструментів для закупівлі палива.
- Підтримка об'єктів «Нафтогазу»: Норвегія передає обладнання для розподіленої генерації, яке допоможе децентралізувати енергосистему та захистити її від обстрілів.
- Фінансова допомога: нові внески до Фонду підтримки енергетики України.
ППО та військові пріоритети
Свириденко відзначила критичну роль Норвегії у зміцненні українського неба. Країна зробила найбільші внески у межах ініціативи PURL, що вже дозволило суттєво посилити спроможності системи протиповітряної оборони.
Інвестиції у майбутнє
Окрім екстреної допомоги, сторони обговорили довгострокове економічне партнерство:
«Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund. Вдячні Норвегії за підтримку!» — зазначила очільниця уряду.
Коментарі
Зараз є непоганий шанс закласти основу масштабних інвестицій на майбутнє. Не брати одразу, все що дають, а домовлятись на більш довгострокове фінансування, пропонуючи різні цікаві інвестиційні проєкти. Умовно, з цих $9 млрд одразу домовитись, що половина буде одразу, а ще половина буде вкладатись порціями наступні 5 років, наприклад, у видобуток газу.
І відповідні зобов'язання, наприклад, десятка країн, з розписаними проєктами та сумами інвестицій різко покращать з одного боку зацікавленість цих країн в стабільному мирі, з іншого боку — забезпечать нам гарний і прогнозований старт повоєнного розвитку.