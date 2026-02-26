МВФ попередив: зміна тарифів може вдарити по стійкості економіки США

МВФ попередив, що невизначеність навколо масштабних мит США може сильніше, ніж очікувалося, загальмувати економічну активність та підірвати стійкість економіки. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, пише Bloomberg.

Про що попередив МВФ

При цьому вплив імпортних тарифів на споживачів може виявитися меншим, ніж передбачалося.

Глава МВФ заявила, що дефіцит поточного рахунку США залишається «надто великим», а зростання держборгу та бюджетних дефіцитів створює ризики для стабільності.

Фонд також попередив, що посилення імміграційної політики може сповільнити зайнятість та скоротити економічну активність до 2027 року.

Крім того, МВФ наголосив на важливості незалежності ФРС та збереження стійких державних інститутів.

Трамп підвищив нові глобальні тарифи із 10 до 15%

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про негайне збільшення ставки нового універсального імпортного збору з 10% до 15%. Цей крок став прямою реакцією на блокування його попередньої митної політики найвищою судовою інстанцією країни.

Напередодні Верховний суд США скасував більшість імпортних тарифів, які адміністрація Білого дому запровадила під час другого президентського терміну. Судді відхилили аргументи уряду про те, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) від 1977 року дає президентові непряме право встановлювати такі збори.

Американський лідер різко засудив цей вердикт. Спочатку він спробував компенсувати скасовані заходи, миттєво запровадивши 10-відсоткове мито, спираючись на інший документ — статтю 122 Закону про торгівлю 1974 року. Однак у суботу у своїй соціальній мережі він оголосив про підвищення цієї ставки до максимально дозволених 15%.