Інфляція в єврозоні сповільнилася до 1,7%, мінімум з вересня 2024 року

Споживчі ціни в єврозоні в січні збільшилися на 1,7% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, в якому містяться остаточні дані.

Динаміка показника збіглася як із попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics аналітиків. Інфляція сповільнилася порівняно з 2% на місяць раніше і виявилася мінімальною з вересня 2024 року.

Як змінилися ціни

Зростання вартості продуктів харчування в єврозоні в січні сповільнилося до 2% із грудневих 2,1%, послуг — до 3,2% з 3,4%, тоді як зниження цін на енергоносії різко прискорилося до 4% з 1,9%. Тим часом темпи зростання цін на промислові товари збільшились до 0,4% із 0,3%.

Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у січні скоротилися до 2,2% у річному вираженні, мінімуму з жовтня 2021 року, з 2,3% місяцем раніше, що збіглося з очікуваннями експертів.

Порівняно з попереднім місяцем ціни в єврозоні впали на 0,6% максимально з листопада 2023 року.

У ЄС зростання споживчих цін у січні сповільнилося до 2% у річному вираженні із грудневих 2,3%.