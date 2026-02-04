Інфляція в єврозоні сповільнилася до мінімуму більш як за рік

Інфляція у єврозоні у січні, за попередніми даними, склала 1,7% у річному вираженні, повідомив Євростат. Це найменше значення більш як за рік (з вересня 2024-го), яке загалом відповідає оцінкам аналітиків, зазначив Bloomberg. Зростання цін сповільнилося щодо грудня, коли було +2% рік до року.

Як змінилися ціни

Найсильніше в січні подорожчали послуги (3,2%), хоч і меншими темпами, ніж у грудні (3,4%). На другому місці їжа, алкоголь та тютюн (2,7%), які, навпаки, прискорилися порівняно з попереднім місяцем (2,5%).

Вартість енергії знизилася на 4,1% — це єдина із чотирьох основних категорій, де ціни зменшилися.

Базова інфляція, яка не враховує волатильних цін на їжу та енергію, несподівано сповільнилася до 2,2% — це найнижчий рівень із жовтня 2021 року, повідомив Bloomberg.

Найсильніша річна інфляція зареєстрована у Хорватії (оцінюється на 3,6%), найменша — у Франції (0,4%, найменша за п'ять років).

Що це означає

Річна інфляція в єврозоні опустилася нижче за цільове значення Європейського центрального банку, яке становить 2%. Це сталося у ситуації, коли ЄЦБ роздумує над наступним рішенням щодо відсоткових ставок, зазначив Bloomberg. Наступне засідання ЄЦБ — перше у 2026 році — відбудеться у четвер, 5 лютого. Аналітики вважають, що регулятор залишить ставки запозичень на рівні 2% вп'яте поспіль, стверджує Bloomberg.

Що кажуть аналітики

«Інфляція у січні може викликати розмови в ЄЦБ щодо додаткового пом'якшення грошової політики. Уповільнення зростання цін у сфері послуг, ймовірно, буде розглядатися як ключове для стійкого приведення цінового тиску у відповідність з метою [інфляції] в 2%, і деякі члени ради управляючих можуть турбуватися, що процес зайде занадто далеко. Це у поєднанні з сильним євро може часто спливати в обговореннях на зустрічі цього тижня», — зазначив старший економіст Bloomberg Economics з єврозони Девід Пауелл.

До підвищення цін могло б призвести більш швидке зростання економіки ЄС: у четвертому кварталі 2025 року вона додала 0,3% — трохи більше за очікуване, пише Bloomberg. З іншого боку, претензії президента США Дональда Трампа становлять ризики, додало агентство.