В Yasno розповіли, коли Київ повернеться до класичних графіків відключень світла

Наразі у Києві діють тимчасові графіки відключень електроенергії, спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі. Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі програми Укрінформу « Є Розмова ».

Коли очікувати на класичні графіки

«У Києві у нас діють, назвемо це так, персоналізовані тимчасові графіки, бо місто залишається нерівномірним із точки зору можливості передачі електроенергії по різних районах», — сказав Коваленко.

Він додав, що частина будинків у столиці залишається без теплопостачання, тому для цих будинків діє окремий підхід у відключеннях світла.

Загалом ситуацію з енергопостачанням Коваленко оцінює як стабільно складну.

«У мене нема прогнозу, коли ми можемо повернутися хоча б до тих графіків, які були. […] Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків», — розповів Коваленко.

