Наразі у Києві діють тимчасові графіки відключень електроенергії, спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі. Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі програми Укрінформу «Є Розмова».
В Yasno розповіли, коли Київ повернеться до класичних графіків відключень світла
Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Коли очікувати на класичні графіки
«У Києві у нас діють, назвемо це так, персоналізовані тимчасові графіки, бо місто залишається нерівномірним із точки зору можливості передачі електроенергії по різних районах», — сказав Коваленко.
Він додав, що частина будинків у столиці залишається без теплопостачання, тому для цих будинків діє окремий підхід у відключеннях світла.
Загалом ситуацію з енергопостачанням Коваленко оцінює як стабільно складну.
«У мене нема прогнозу, коли ми можемо повернутися хоча б до тих графіків, які були. […] Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків», — розповів Коваленко.
Читайте також: Скарги споживачів спрацювали: операторів перевіряють на дотримання графіків світла
Борги за електроенергію
Коваленко також повідомив, що борг киян за спожиту електроенергію за січень зріс на 224 млн грн і зараз перевищує 1,2 млрд грн, і третину цієї заборгованості формують споживачі, які не оплачують електрику понад місяць — тобто це систематичні неплатники.
Коваленко розказав, що частина боржників, які мають короткотермінове прострочення у платежах, оплачують електрику після нагадувань від компанії.
Боржник також може попросити про розтермінування платежів, якщо не має змоги погасити борг одразу. Якщо ж споживач не домовляється про розтермінування, його можуть відключити.
Коментарі