26 лютого 2026, 9:26

В Yasno розповіли, коли Київ повернеться до класичних графіків відключень світла

Наразі у Києві діють тимчасові графіки відключень електроенергії, спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі. Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі програми Укрінформу «Є Розмова».

Наразі у Києві діють тимчасові графіки відключень електроенергії, спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі.

Коли очікувати на класичні графіки

«У Києві у нас діють, назвемо це так, персоналізовані тимчасові графіки, бо місто залишається нерівномірним із точки зору можливості передачі електроенергії по різних районах», — сказав Коваленко.

Він додав, що частина будинків у столиці залишається без теплопостачання, тому для цих будинків діє окремий підхід у відключеннях світла.

Загалом ситуацію з енергопостачанням Коваленко оцінює як стабільно складну.

«У мене нема прогнозу, коли ми можемо повернутися хоча б до тих графіків, які були. […] Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків», — розповів Коваленко.

Борги за електроенергію

Коваленко також повідомив, що борг киян за спожиту електроенергію за січень зріс на 224 млн грн і зараз перевищує 1,2 млрд грн, і третину цієї заборгованості формують споживачі, які не оплачують електрику понад місяць — тобто це систематичні неплатники.

Коваленко розказав, що частина боржників, які мають короткотермінове прострочення у платежах, оплачують електрику після нагадувань від компанії.

Боржник також може попросити про розтермінування платежів, якщо не має змоги погасити борг одразу. Якщо ж споживач не домовляється про розтермінування, його можуть відключити.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
