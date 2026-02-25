Скарги споживачів спрацювали: операторів перевіряють на дотримання графіків світла

Державна інспекція енергетичного нагляду України забезпечує контроль за справедливим та рівномірним розподілом електричної енергії між споживачами. Про це йдеться в повідомленні інспекції.

Скарги спрацювали

Враховуючи значну кількість звернень щодо дотримання графіків погодинних відключень (ГПВ), розпочато позапланові перевірки операторів системи розподілу у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) спрямовані на перевірку дотримання операторами системи розподілу вимог законодавства у сфері електроенергетики під час застосування обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам.

Зокрема, перевіряється:

правильність складання ГПВ;

фактичне виконання затверджених ГПВ;

недопущення нерівномірного розподілу обмежень електропостачання між споживачами;

захист прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.

Мета таких перевірок — забезпечення рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів. У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести ГПВ у відповідність до вимог нормативно-правових актів.