Державна інспекція енергетичного нагляду України забезпечує контроль за справедливим та рівномірним розподілом електричної енергії між споживачами. Про це йдеться в повідомленні інспекції.
Скарги споживачів спрацювали: операторів перевіряють на дотримання графіків світла
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скарги спрацювали
Враховуючи значну кількість звернень щодо дотримання графіків погодинних відключень (ГПВ), розпочато позапланові перевірки операторів системи розподілу у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях.
Позапланові заходи державного нагляду (контролю) спрямовані на перевірку дотримання операторами системи розподілу вимог законодавства у сфері електроенергетики під час застосування обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам.
Зокрема, перевіряється:
- правильність складання ГПВ;
- фактичне виконання затверджених ГПВ;
- недопущення нерівномірного розподілу обмежень електропостачання між споживачами;
- захист прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.
Мета таких перевірок — забезпечення рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів. У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести ГПВ у відповідність до вимог нормативно-правових актів.
Коментарі