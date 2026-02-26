З 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% — Свириденко

1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін. Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021−2025 років. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Як відбуватиметься перерахунок

За її словами, перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій — за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Прем'єр-міністр також повідомила, що проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.

З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

Як змінились пенсії з 2026 року

З 1 січня в Україні вже підвищували розмір пенсій.

Підвищення через ріст мінімалки (8 647 грн)

Пенсіонери від 65 років (зі стажем 30/35 років): мінімальна виплата зросла до 3 458,80 грн.

Особливі заслуги: збільшено виплати Героям України та кавалерам державних орденів.

Підвищення через прожитковий мінімум (2 595 грн)