Як зміняться пенсії в Україні з 1 березня

Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня. Більшість пенсіонерів отримають підвищення, але є й ті, хто залишиться без доплат. Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Денис Улютін.

Хто не отримає підвищення

Відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, Улютін назвав три категорії.

Тож, з 1 березня пенсія залишиться без змін для:

пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;

ті, хто отримує максимальний ромір пенсій — 25 950 грн;

прокурори, а також судді у відставці.

Як змінились пенсії з 2026 року

З 1 січня в Україні вже підвищували розмір пенсій.

Підвищення через ріст мінімалки (8 647 грн)

Пенсіонери від 65 років (зі стажем 30/35 років): мінімальна виплата зросла до 3 458,80 грн.

Особливі заслуги: збільшено виплати Героям України та кавалерам державних орденів.

Підвищення через прожитковий мінімум (2 595 грн)