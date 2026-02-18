Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня. Більшість пенсіонерів отримають підвищення, але є й ті, хто залишиться без доплат. Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Денис Улютін.
18 лютого 2026, 17:16
Як зміняться пенсії в Україні з 1 березня
Хто не отримає підвищення
Відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, Улютін назвав три категорії.
Тож, з 1 березня пенсія залишиться без змін для:
- пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;
- ті, хто отримує максимальний ромір пенсій — 25 950 грн;
- прокурори, а також судді у відставці.
Як змінились пенсії з 2026 року
З 1 січня в Україні вже підвищували розмір пенсій.
Підвищення через ріст мінімалки (8 647 грн)
- Пенсіонери від 65 років (зі стажем 30/35 років): мінімальна виплата зросла до 3 458,80 грн.
- Особливі заслуги: збільшено виплати Героям України та кавалерам державних орденів.
Підвищення через прожитковий мінімум (2 595 грн)
- Мінімальна пенсія: зросла до 2 595 грн.
- Максимальна пенсія: тепер становить 25 950 грн.
- Понаднормовий стаж: доплата за кожен «зайвий» рік зросла (1% від нового мінімуму).
