18 лютого 2026, 17:16

Як зміняться пенсії в Україні з 1 березня

Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня. Більшість пенсіонерів отримають підвищення, але є й ті, хто залишиться без доплат. Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Денис Улютін.

Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня.

Хто не отримає підвищення

Відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, Улютін назвав три категорії.

Тож, з 1 березня пенсія залишиться без змін для:

  • пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;
  • ті, хто отримує максимальний ромір пенсій — 25 950 грн;
  • прокурори, а також судді у відставці.

Як змінились пенсії з 2026 року

З 1 січня в Україні вже підвищували розмір пенсій.

Підвищення через ріст мінімалки (8 647 грн)

  • Пенсіонери від 65 років (зі стажем 30/35 років): мінімальна виплата зросла до 3 458,80 грн.
  • Особливі заслуги: збільшено виплати Героям України та кавалерам державних орденів.

Підвищення через прожитковий мінімум (2 595 грн)

  • Мінімальна пенсія: зросла до 2 595 грн.
  • Максимальна пенсія: тепер становить 25 950 грн.
  • Понаднормовий стаж: доплата за кожен «зайвий» рік зросла (1% від нового мінімуму).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
lider2000
lider2000
18 лютого 2026, 17:36
#
Заживем
+
+26
kadaad1988
kadaad1988
18 лютого 2026, 18:27
#
Минимальная пенсия 2600 при коммуналке 2500, посто супер от власти в Украине!
+
+11
Mailin Lee
Mailin Lee
18 лютого 2026, 19:13
#
Відчуваю, що коли я вийду на пенсію, її вже взагалі виплачувати не будуть
